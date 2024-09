Pedestre sofre fratura após ser atropelado por motociclista bêbado em Aquidauana

Reprodução

Um homem de 38 anos vai precisar passar por um procedimento cirúrgico depois de ter sido atropelado por um motociclista bêbado. O acidente aconteceu na madrugada de sábado (31), na avenida Pantaneta, em Aquidauana.



De acordo com apurado pelo jornal O Pantaneiro, a motocicleta, uma YBR de cor vermelha, trafegava pela Avenida Pantaneta no sentido Oeste-Leste em alta velocidade e, ao passar em frente ao Primer Pub, atropelou um segurança do bar que estava atravessando a via no sentido sul-norte. A vítima sofreu uma fratura na perna esquerda e lesões na cabeça.



Durante o atendimento, o condutor da motocicleta mostrou sinais claros de embriaguez, incluindo fala alterada, dificuldade de equilíbrio e forte odor etílico. Ele informou que havia consumido cervejas desde a noite anterior. O autor da colisão recusou fazer o teste de alcoolemia, e um Termo de Constatação de Embriaguez foi registrado.



O condutor, que também apresentava lesões no joelho direito, supercílio direito, cotovelo direito, ombro direito e mãos, foi levado à delegacia local para os procedimentos legais. O veículo envolvido no acidente foi deixado no local devido a condições impróprias de dirigibilidade e, posteriormente, entregue à proprietária, uma senhora que estava no local.



A vítima, que permanece sob observação médica, está estável e deve passar por um procedimento cirúrgico nesta segunda-feira (2).

Veja o vídeo: