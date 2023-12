Pelotão Esperança encerra atividades com formatura

Formatura ocorreu ontem / Agecom

Nessa quinta-feira, 30, o total de 50 crianças receberam certificado de conclusão do ano letivo do Projeto Pelotão Esperança. A formatura, além de um ato solene para condecorar os alunos, é um momento de confraternização e de homenagens.

Compuseram a mesa de autoridades, a secretária de Assistência Social, Josilene Rodrigues, vereador Clériton Alvarenga, o comandante do 9º B.E. Cmb - Ten. Cel. Felipe Araújo, 3º Sargento Nathalia Santos - monitora do PROFESP, 2º Tenente Felipe Cisneiros - coordenador do PROFESP, assessora especial Rose Bossay, no ato representando a primeira-dama Maria Eliza Ribeiro.

Atualmente, o projeto “Pelotão Esperança” atende cerca de 50 crianças entre meninas e meninos de 08 a 12 anos de idade, no período matutino das 07h às 11h, as atividades são desenvolvidas na Instituição Militar do 9º Batalhão de Engenharia de Combate.

São realizadas atividades de instruções de ordem unida, interação social, hinos e canções, palestras informativas, deveres morais e cívicos, atividades lúdicas e culturais, danças, e, também, com a prática esportiva sendo vivenciada pelo programa PROFESP (Programa Forças no Esporte) que oferece hoje, o atletismo e o judô.

O projeto conta com a monitora Lindete Bispo, instrutores militares soldados, Martinez, Bonifácio e V. Santos, Sansei Júnior, Prof. Diego e Profª Paula.

Em fala, a coordenadora do Projeto Pelotão Esperança, Roseli Rodrigues agradeceu a equipe pela parceria e trabalho prestado. “Agradeço, em especial, a minha equipe de trabalho pelo excelente trabalho realizado com as crianças, afinal vocês são fundamentais para o crescimento delas. Também somos gratos ao Batalhão e à Secretaria de Assistência Social pelo apoio prestado no decorrer deste ano de 2023 e, também, aos familiares pela confiança”, disse Roseli.

“O Projeto Social transforma indivíduos de caráter e de princípios. É uma parceria que dá certo e que funciona. Nós trabalhamos em conjunto, para que durante o ano sejam desenvolvidas várias atividades, para que essas crianças encontrem o caminho do protagonismo, da proteção social e do desenvolvimento pleno”, concluiu a secretária Josilene.

O Projeto Pelotão Esperança existe há mais de 20 anos, através de uma parceria realizada entre o 9º Batalhão de Engenharia de Combate e Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria de Assistência Social.