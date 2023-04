Pelotão Esperança participa de formatura alusiva ao Dia do Exército

Dentre as comemorações alusivas ao Dia do Exército, o 9º Batalhão de Engenharia e Combate Carlos Camisão realizou, na manhã da última quarta-feira (19), a tradicional solenidade militar de formatura.

Este ano, como convidados de honra da formatura, estiveram participando as crianças inscritas no Projeto Pelotão Esperança, que perfilados marcharam e bateram continência ao comandante do 9º BE Cmb, Ten. Cel. Felipe Araújo Barros e saudaram as autoridades presentes: procurador jurídico do Município de Aquidauana, Dr. Heber Seba (na ocasião representando o prefeito Odilon Ribeiro) e as demais convidados.

“Uma emoção enorme ver nossos alunos participando e fazendo tudo direitinho no rito militar da formatura. Isso mostra que o trabalho com eles está sendo bem feito e estamos no caminho certo”, falou a coordenadora do projeto Pelotão Esperança, Roseli Rodrigues.

É válido lembrar que o Projeto Pelotão Esperança de Aquidauana é sediado nas dependências do 9º BECmb, as aulas são no período matutino e participam diariamente 50 crianças, na faixa etária entre 08 a 12 anos de idade.

O projeto Pelotão Esperança é desenvolvido pela Prefeitura de Aquidauana, via Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com o 9º Batalhão de Engenharia e Combate Carlos Camisão.