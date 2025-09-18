Pelotão Esperança promove ação de educação ambiental em alusão ao Dia da Árvore

AGECOM

A programação incluiu uma palestra ministrada pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Humberto Torres, e pelo engenheiro florestal da SEMA, Bruno Paiva, que destacaram a importância da preservação ambiental e da arborização para a qualidade de vida.

Nesta quarta-feira (18), crianças e adolescentes do projeto Pelotão Esperança participaram de uma atividade educativa e ambiental no quartel do 9º Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão, em Aquidauana. A ação foi realizada em alusão ao Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro.

Na sequência, os alunos participaram de uma oficina prática de plantio de árvores nativas e frutíferas na área do quartel, em frente à sede do projeto. Ao todo, foram disponibilizadas 100 mudas, que foram plantadas com a participação de jovens de Aquidauana e Anastácio.

O comandante do 9º BECmb, Tenente-Coronel Hélio Poli, ressaltou a importância da parceria:

"É uma grande satisfação esse projeto no nosso Batalhão e contribuir com a formação delas, não apenas na disciplina e cidadania, mas também na conscientização ambiental. Essas árvores vão crescer junto com eles, marcando esse momento de aprendizado e compromisso com o futuro."

A coordenadora do projeto pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Elaine Rati, reforçou o papel dos alunos no cuidado contínuo com as mudas:

"O plantio de hoje é apenas o começo. Ao longo dos próximos meses, as crianças terão a missão de cuidar e zelar pelas árvores aqui no Batalhão, regando e acompanhando o crescimento. Essa vivência traz um aprendizado que leva para a vida."

A atividade foi acompanhada pela coordenadora Elaine Rati e pelos militares do 9º BECmb, Tenente Sílvio Lopes e Sargento Rocha, responsáveis pela monitoria.

Encerrando a programação, a SEMA distribuiu mudas nativas, frutíferas e ornamentais para que cada criança levasse para casa, incentivando o plantio em família e a multiplicação da consciência ambiental.

