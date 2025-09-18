Pelotão Esperança promove ação de educação ambiental em alusão ao Dia da Árvore

Crianças e adolescentes participaram de palestra e plantio de mudas no 9º BECmb
AGECOM
Nesta quarta-feira (18), crianças e adolescentes do projeto Pelotão Esperança participaram de uma atividade educativa e ambiental no quartel do 9º Batalhão de Engenharia de Combate Carlos Camisão, em Aquidauana. A ação foi realizada em alusão ao Dia da Árvore, celebrado em 21 de setembro.
A programação incluiu uma palestra ministrada pelo secretário municipal de Meio Ambiente, Humberto Torres, e pelo engenheiro florestal da SEMA, Bruno Paiva, que destacaram a importância da preservação ambiental e da arborização para a qualidade de vida.
Na sequência, os alunos participaram de uma oficina prática de plantio de árvores nativas e frutíferas na área do quartel, em frente à sede do projeto. Ao todo, foram disponibilizadas 100 mudas, que foram plantadas com a participação de jovens de Aquidauana e Anastácio.
O comandante do 9º BECmb, Tenente-Coronel Hélio Poli, ressaltou a importância da parceria:
"É uma grande satisfação esse projeto no nosso Batalhão e contribuir com a formação delas, não apenas na disciplina e cidadania, mas também na conscientização ambiental. Essas árvores vão crescer junto com eles, marcando esse momento de aprendizado e compromisso com o futuro."
A coordenadora do projeto pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Elaine Rati, reforçou o papel dos alunos no cuidado contínuo com as mudas:
"O plantio de hoje é apenas o começo. Ao longo dos próximos meses, as crianças terão a missão de cuidar e zelar pelas árvores aqui no Batalhão, regando e acompanhando o crescimento. Essa vivência traz um aprendizado que leva para a vida."
A atividade foi acompanhada pela coordenadora Elaine Rati e pelos militares do 9º BECmb, Tenente Sílvio Lopes e Sargento Rocha, responsáveis pela monitoria.
Encerrando a programação, a SEMA distribuiu mudas nativas, frutíferas e ornamentais para que cada criança levasse para casa, incentivando o plantio em família e a multiplicação da consciência ambiental.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Esporte
Puxarara vence na abertura do Amador 2025 em Aquidauana
Copa de Futebol Amador Feminino começa sábado em Corumbá
Lançamento da 76ª edição do Campeonato Amador reúne autoridades em Aquidauana
Trânsito
O acidente ocorreu no cruzamento da Rua Malaquias Aguirre com a Rua Bela Vista
Economia
Câmara e Senado aprovaram MP do governo no último dia
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS