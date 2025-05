Pepeu Fialho é empossado como novo secretário de Cultura e Turismo de Aquidauana

Assessoria de Comunicação

O prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, empossou nesta quinta-feira (15) o novo secretário municipal de Cultura e Turismo, Pedro Henrique Mendes Fialho, conhecido como Pepeu Fialho. A cerimônia foi realizada no auditório da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) e contou com a presença de autoridades municipais, representantes do trade turístico, servidores públicos e convidados.

Durante o evento, o prefeito Mauro destacou a relevância da pasta para o desenvolvimento econômico e social do município. “A cultura e o turismo são fundamentais para o crescimento de Aquidauana. Essa gestão tem o compromisso de valorizar nossas raízes e atrair investimentos por meio do fortalecimento da nossa identidade cultural e dos nossos atrativos naturais”, afirmou.

Pepeu Fialho, de 41 anos, é graduado em Turismo pela UNIDERP e em Zootecnia pela UEMS – Campus Aquidauana. Empresário do setor turístico há 15 anos, com passagem por empresas nos Estados Unidos, ele também é produtor rural e pós-graduando em marketing. Em seu discurso, agradeceu a confiança da gestão e se comprometeu a trabalhar com dedicação pelo setor.

“Temos muito potencial em Aquidauana. Vamos atuar em projetos que valorizem nossos artistas, artesãos, produtores culturais e trabalhadores do turismo. A cidade tem riquezas naturais e culturais que precisam ser promovidas com seriedade e planejamento”, declarou o novo secretário.

O Legislativo municipal esteve representado por vários vereadores. O presidente da Câmara, Éverton Romero, e o vereador Renato Bossay — autor de um dos principais projetos voltados à cultura — elogiaram a escolha. “Pepeu chega com preparo técnico e energia para fazer a diferença. A Câmara está à disposição para contribuir com essa nova fase”, destacou Bossay.

Sanção da Lei “Cultura Viva”

Após a posse, o prefeito Mauro sancionou a Lei Ordinária nº 2.983/2025, que cria o programa Cultura Viva – Sistema Municipal de Incentivo e Desenvolvimento das Ações de Cultura, Educação e Cidadania. A nova legislação visa ampliar o acesso à produção artística, garantir os direitos culturais da população e promover a diversidade cultural como vetor de desenvolvimento.

De autoria do vereador Renato Bossay, a lei foi aprovada por unanimidade e estabelece diretrizes para uma gestão participativa, com incentivo direto a produtores culturais, por meio de recursos públicos destinados pela Secretaria de Cultura.

O “Cultura Viva” representa um marco no fortalecimento das políticas culturais em Aquidauana, promovendo o protagonismo social, o respeito à diversidade e o acesso democrático aos meios de produção e fruição cultural.

*As informações são da Prefeitura Municipal de Aquidauana

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!