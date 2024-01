Perseguição e tiros assustam moradores de Aquidauana

Direto das Ruas

Um homem foi preso após perseguição policial e tiros no final da tarde de segunda-feira (29), em Aquidauana.



Conforme o boletim de ocorrência, policiais militares receberam a informação que um rapaz comercializava drogas com seu veículo no município.



O suspeito então foi visto pelos policiais na Avenida Pantaneta perto da rotatória. Lá, foi dada ordem de parada, contudo, o suspeito acelerou o carro e o jogou para cima dos policiais.



Neste momento, os militares atiraram três vezes contra os pneus do carro, mas o homem conseguiu fugir.



Foi iniciada uma perseguição policial. Segundo os policiais, o suspeito estava em alta velocidade “furando” sinais e colocando em risco a vida de moradores.



A perseguição se arrastou por diversos bairros como: Cidade Nova, Vila Paraíso, Nova Aquidauana e Vila Trindade.



Foram necessárias duas tentativas de abordagem até que no cruzamento das ruas Pedro José de Menezes com a Rua Aniceto Rondom, o suspeito tentou novamente atropelar os policiais que, por sua vez dispararam de novo contra os pneus do carro do suspeito.



O rapaz foi finalmente detido e no momento de sua prisão, moradores informaram a polícia que durante a perseguição o suspeito tentou se livrar de alguns itens no Campo do Vovô.



Lá, os militares encontraram duas porções de maconha. Questionado, o homem confirmou que, compra drogas na Capital e as revende em Aquidauana. Além disso, também revelou que em sua residência haviam mais entorpecentes.



Em busca pela casa, os policiais encontraram quase meio quilo de maconha divididas em diversas “trouxinhas”.



Ele que, já tem passagens pela polícia foi preso em flagrante por tráfico e drogas e levado algemado para a delegacia de polícia.