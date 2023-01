Perto do Carnaval, dose de reforço da Covid-19 é baixa entre público acima dos 35 anos

Público de 35 anos ou mais está com percentual baixo de vacinação / O Pantaneiro

Perto do Carnaval, a dose de reforço da vacina contra a covid-19 ainda é baixa entre o público acima dos 35 anos, em Aquidauana. Por isso, a coordenadora de Vigilância em Saúde, Camila Mayer Mirowski, alerta a população para se vacinar.

Ao O Pantaneiro, a coordenadora afirmou que é essencial, que as pessoas busquem completar os esquemas vacinais. "É importante que todos completem seus esquemas vacinais. Estamos perto do Carnaval, uma época de grande aglomeração e que muitas pessoas podem ser contaminadas e levarem o virus a muitas outras de forma exponencial", avisa a profissional.

Segundo ela, o percentual das doses de reforço em Aquidauana estão baixos. "Precisamos que todos completem o esquema, evitando assim a evolução da forma grave da doença."

Em Aquidauana já foram aplicadas no geral 108.023 doses. Dessas a D1 totalizou 39.983 (107%); D2= 35.308 (97%); D3= 23.260 (67%) e D4 = 2.429 (12%).

Faixa etária:

Crianças com 6 meses a 2 anos 11 meses e 29 dias --------- tem o percentual de: D1: 3,5 % e D2: 0,18%.

Crianças com 3 anos a 4 anos 11 meses e 29 dias ------------ tem o percentual de D1: 29 % e

D2: 8,40%.

Crianças com 5 anos a 11 anos 11 meses e 29 dias ---------- tem o percentual de D1: 82%,

D2: 55% e D3: 1 %.

Adolescentes de 12 anos a 34 anos 11 meses e 29 dias -------- tem o percentual de D1: 130%,

D2: 102% e D3: 59%.

Adultos com 35 anos a 80+ ---------------------------------------- tem o percentual de D1: 118%, D2: 111%, D3: 88% e D4: 12%.

É possível perceber a baixa procura na quarta dose com apenas 12% de vacinados em Aquidauana até o momento.

Onde encontrar a vacina?

As vacinas contra covid-19 estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde de Aquidauana.

Agendamento

Segundo a coordenadora, somente a vacina Pfizer Baby e Coronavac estão sendo feitas por agendamento, por conta da baixa distribuição das doses, para assim otimizar a perda dessas doses e conseguir vacinar o máximo de pessoas possíveis.

Para maiores informações contatar seu agente comunitário de saúde, ou sua enfermeira.

Esquemas vacinais

Crianças de 6 meses a 2 anos 11 meses e 29 dias, esquema de 3 doses; 3ª dose para o público a partir de 5 anos de idade, que tenham o esquema de duas completos e 4 meses completos da última dose;

A 4ª dose ainda continua para o público com mais de 35 anos de idade (população geral). Profissionais de saúde e pessoas imunocomprometidas (laudos), podem ser vacinadas com a 4ª dose após completarem 18 anos, terem as 3 primeiras doses e 4 meses de intervalo da última dose;