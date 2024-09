Pescadores resgatam pássaro Saracura preso em anzol no rio Aquidauana

Pescadores do MS

Um grupo de pescadores no Pantanal de Mato Grosso do Sul teve uma experiência inusitada no último sábado, quando resgataram um pássaro saracura preso a um anzol de galho no Rio Aquidauana. O resgate ocorreu no último sábado (14), por volta das 16h, durante uma pescaria no Pesqueiro da Serra. Toda ação foi filmada.



Em entrevista ao jornal O Pantaneiro, Vanilton Almeida, conhecido como Vava entre os pescadores, relatou os detalhes do incidente.



"Estava com meu primo Paulo Henrique e quem filmou foi o Thiago, meu outro primo. Estávamos pescando e, de repente, ouvimos um barulho no barco. No início, não conseguimos ver o que era, mas depois notamos que um pássaro estava enroscado no anzol", contou Vava.



O pássaro, que eles identificaram como uma saracura, ficou preso ao tentar pegar a isca. "Ela estava com o anzol e não conseguia sair. Meu primo e eu a ajudamos, retirando o anzol e, em seguida, soltamos o pássaro de volta na natureza", completou.



O ato de resgatar a saracura não apenas ajudou o animal, mas também destacou a importância da conservação da fauna local. Os pescadores ressaltaram a alegria de poder devolver o pássaro à liberdade, contribuindo para a proteção da vida selvagem no Pantanal.