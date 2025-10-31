Acessibilidade

31 de Outubro de 2025 • 11:51

Educação

Aquidauanenses do IFMS apresentam projeto na MOSTRATEC 2025

Na pesquisa, elas destacam papel histórico da Igreja Católica na formação urbana e social de Aquidauana

Da redação

Publicado em 31/10/2025 às 07:57

Atualizado em 31/10/2025 às 08:04

Um estudo recente revelou que a Igreja Católica desempenhou papel central na formação e no desenvolvimento de Aquidauana, desde a sua fundação em 1892 até os dias atuais. A pesquisa aponta que a presença da instituição religiosa moldou não apenas a estrutura urbana, mas também a identidade social e cultural da população aquidauanense.

A investigação, realizada em Aquidauana (MS), analisou a influência da Igreja Católica entre 1892 e 2022 por meio da história oral, combinando revisão bibliográfica e entrevistas presenciais com moradores da cidade. O trabalho faz parte da área de Ciências Humanas e teve como objetivo compreender como a religiosidade influenciou o processo de urbanização e convivência comunitária no município.

De acordo com os resultados, os entrevistados demonstraram forte vínculo afetivo e simbólico com a Igreja Católica, especialmente com a Igreja Matriz, considerada um marco histórico e espiritual de Aquidauana. As memórias coletadas ressaltam que a igreja sempre foi ponto de referência na vida urbana, abrigando momentos importantes da vida social, religiosa e familiar da comunidade — desde o batismo até as grandes celebrações locais.

O estudo reforça que, assim como ocorreu em várias cidades brasileiras fundadas sob a influência ibérica, Aquidauana também teve sua estrutura urbana organizada em torno da religiosidade, refletindo um modelo herdado da colonização portuguesa, no qual a igreja representava símbolo de poder e coesão social.

Conforme conclui a pesquisa, a Igreja Católica configura-se como o núcleo simbólico e geográfico da cidade, consolidando-se ao longo do tempo como elemento essencial na formação da identidade aquidauanense e na preservação das tradições locais.

