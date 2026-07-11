Pesquisa vai medir impacto econômico do Pantanal Tech 2026

O Pantaneiro

Encerradas as atividades do Pantanal Tech 2026, a organização do evento iniciou uma nova etapa: mensurar os resultados econômicos gerados pela maior feira de inovação, tecnologia e sustentabilidade voltada ao Pantanal. Para isso, foi lançado o Estudo de Impacto Econômico do Pantanal Tech, uma pesquisa destinada a todos que participaram do evento.

O levantamento busca reunir informações que permitam avaliar os reflexos da realização do Pantanal Tech na economia regional, considerando aspectos como movimentação financeira, geração de negócios, turismo, hospedagem, alimentação e outros setores impulsionados pela presença de visitantes, produtores rurais, expositores, palestrantes e demais participantes.

De acordo com a organização, os dados obtidos serão fundamentais para subsidiar estudos, orientar o planejamento das próximas edições e fortalecer estratégias para atração de investimentos públicos e privados. A expectativa é que os resultados também contribuam para consolidar o Pantanal Tech como um importante catalisador do desenvolvimento econômico, da inovação e da sustentabilidade em Mato Grosso do Sul.

A participação é aberta a todos que estiveram presentes no evento e o questionário pode ser respondido em aproximadamente três minutos. As respostas são consideradas essenciais para retratar, de forma fiel, o alcance econômico da iniciativa e demonstrar sua relevância para o fortalecimento do ecossistema de negócios da região.

O formulário permanecerá disponível até o próximo dia 13 de julho. A organização reforça o convite para que visitantes, expositores, produtores, pesquisadores, estudantes e palestrantes participem da pesquisa, contribuindo com informações que servirão de base para o crescimento e aprimoramento das futuras edições do Pantanal Tech.

O acesso ao questionário pode ser feito por meio do link disponibilizado pela organização do evento: https://ee.kobotoolbox.org/x/WtPPIFsb.