Pestalozzi de Aquidauana faz bonito nos Jogos Nacionais Paradesportivos; MS fica em 3° lugar

A delegação aquidauanense é composta por 18 pessoas / Divulgação

A Associação Pestalozzi de Aquidauana, que integra a delegação da Federação Pestalozzi de Mato Grosso do Sul, participou dos Jogos Nacionais Paradesportivos do Movimento Pestaloziano. Os jogos aconteceram no período de 21 a 25 de junho em Brasília e o Mato Grosso do Sul ficou em terceiro lugar na classificação geral.

A delegação de MS conquistou 16 medalhas nos jogos, sendo 9 medalhas de ouro, 4 medalhas de prata e 3 medalhas de bronze. A delegação aquidauanense é composta por 18 pessoas entre atletas e comissão técnica, que disputaram as modalidades de bocha adaptada, atletismo, bochão, futsal e tênis de mesa. Os demais municípios que integram a delegação sul-mato-grossense são Campo Grande e Dourados.

Cerca de 450 pessoas da rede Pestalozzi de todo o Brasil (atletas, acompanhantes, profissionais e convidados) participaram dos jogos, na Capital Federal.

A participação da Pestalozzi de Aquidauana nos jogos teve o apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da FEMA (Fundação de Esportes do Município). A Gestão Municipal desenvolve políticas públicas de apoio, inclusão e incentivo ao paradesporto no município.

No total, estiveram presentes na competição atletas de 14 estados.

A delegação aquidauanense é composta pelos professores Higor Assis Brito de Oliveira (chefe da delegação do MS), Lazaro Antônio de Sena, Isabele Icety Silveira e Ademir Farias Correa, modalidade esportiva staff-bocha atleta Wanderson; Atletas: Flavio Gomes Guedes, Geovane dos Santos Margarejo, Gerson Zanuncio de Moraes, Ismael Utino Tavaloni, Jair Barros Gomes, João Paulo Emanuel Pereira, José Carlos de Souza, Leandro Nascimento, Marcelo dos Santos Feitosa, Heladio Batista de Oliveira, Ruth dos Santos Arruda, Wanderson José da Silva, Willian Santos de Oliveira e Lucas da Cruz Antônio.

O evento foi promovido pela FenaPestalozzi e tem por objetivo proporcionar inclusão, autonomia e integração social, estimulando a autoestima dos jovens com deficiência por meio do esporte, reconhecendo suas possibilidades e potencialidades.

Homenagem - Na noite de terça-feira, dia 27, durante Sessão Legislativa, a Câmara Municipal de Aquidauana homenageou a delegação da Associação Pestalozzi de Aquidauana com uma Moção de Aplausos, apresentada pelo vereador Clériton Alvarenga Ferreira e aprovada por todos os parlamentares.