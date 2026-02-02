Acessibilidade

02 de Fevereiro de 2026 • 18:20

Evento

Pestalozzi de Aquidauana promove bazar beneficente nesta terça-feira

O evento acontece das 8h às 16h, sem intervalo para almoço, na sede da instituição, localizada na rua Oscar Trindade de Barros, nº 315

Da redação

Publicado em 02/02/2026 às 11:55

Atualizado em 02/02/2026 às 12:45

Pestalozzi de Aquidauana / O Pantaneiro

A Associação Pestalozzi de Aquidauana realiza, nesta terça-feira (3), mais uma edição do Bazar da Pestalozzi, com mercadorias doadas pela Receita Federal de Campo Grande. O evento acontece das 8h às 16h, sem intervalo para almoço, na sede da instituição, localizada na rua Oscar Trindade de Barros, nº 315.

De acordo com a organização, o bazar contará com uma grande variedade de produtos, incluindo itens de vestuário, perfumaria e outros artigos, todos disponibilizados a preços acessíveis. A iniciativa tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção das atividades desenvolvidas pela entidade, que presta atendimento a pessoas com deficiência no município.

Os consumidores poderão realizar pagamentos por Pix, dinheiro ou cartão, com possibilidade de parcelamento em até três vezes no cartão. A Pestalozzi orienta ainda que os participantes levem sacolas para acomodar os produtos adquiridos.

O Bazar da Pestalozzi é uma ação tradicional em Aquidauana e costuma atrair grande público, reforçando a importância do apoio da comunidade às causas sociais desenvolvidas pela instituição.

