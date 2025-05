Pestalozzi de Aquidauana recebe visita técnica do Ministério da Saúde

Gabriela Bernardes/ Prefeitura de Aquidauana

Na última terça-feira (13), a Associação Pestalozzi de Aquidauana recebeu uma visita técnica de representantes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso do Sul (SES/MS). A atividade teve como objetivo avaliar os atendimentos prestados pelo Centro Especializado em Reabilitação – CER II Pestalozzi.



Participaram da visita Juliana Medeiros, gerente da Rede da Pessoa com Deficiência da SES/MS, além dos consultores técnicos Victor Fonseca Vieira e Ana Claudia P. Torres, da Coordenação Geral de Saúde da Pessoa com Deficiência do Ministério da Saúde (CGSPD/MS), com sede em Brasília/DF.



Os visitantes foram recebidos pela presidente da Associação Pestalozzi, Silvia Sugui; pela coordenadora da instituição, Fátima Mito; e pela coordenadora do CER II, Daiane Carvalho. Também acompanharam a visita o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico; a secretária municipal de Saúde e Saneamento, Sandra Calonga; o auditor da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), Carlos Ayache; e a coordenadora de planejamento da SESAU, Clery Arcas.



Durante a visita, os representantes conheceram as instalações do CER II, os serviços prestados e os protocolos de atendimento adotados. Segundo informações da assessoria de imprensa da Prefeitura de Aquidauana, os consultores avaliaram positivamente os trabalhos desenvolvidos pela equipe.



O prefeito Mauro do Atlântico destacou a importância da atuação da Pestalozzi e do CER II para o município. “Torcemos para que venham mais parcerias e recursos com o Ministério para ampliarem os atendimentos na nossa cidade”, afirmou.



De acordo com os organizadores da visita, a troca de informações entre os profissionais possibilitou o alinhamento de novas propostas de atuação conjunta. Os representantes do Ministério da Saúde sinalizaram a possibilidade de formalização de projetos voltados à ampliação e qualificação dos serviços ofertados na área da reabilitação.

