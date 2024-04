Pestalozzi realiza palestra sobre autismo em Aquidauana

Pestalozzi de Aquidauana / O Pantaneiro

A Pestalozzi realiza na noite da próxima segunda-feira (8), às 19h, na Câmara de Vereadores uma palestra sobre autismo em Aquidauana. O evento é gratuito.



O evento é alusivo ao Dia Mundial de Conscientização do TEA, lembrado nesta terça-feira (2).



A palestra “Autismo: entenda e transforme realidades” será ministrada pelo neurologista Lucas Moura.



O objetivo é levar informações sobre o espectro para conscientizar a população e assim garantir respeito, dignidade e uma melhor qualidade de vida a essa parcela da sociedade.



TEA



O autismo afeta uma em cada 100 crianças em todo o mundo, informa a Organização Mundial de Saúde (OMS).



A data foi criada em 2007 pela Organização das Nações Unidas (ONU) com o objetivo de difundir informações sobre essa condição do neurodesenvolvimento humano e reduzir o preconceito que cercam as pessoas afetadas pelo Transtorno do Espectro Autista (TEA).



O TEA é caracterizado por dificuldades na comunicação e interação social, podendo envolver outras questões como comportamentos repetitivos, interesses restritos, problemas em lidar com estímulos sensoriais excessivos (som alto, cheiro forte, multidões), dificuldade de aprendizagem e adoção de rotinas muito específicas.



O TEA pode se manifestar em três níveis, que são definidos pelo grau de suporte que a pessoa necessita: nível 1 (suporte leve), nível 2 (suporte moderado) e nível 3 (suporte elevado).