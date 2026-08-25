Pestalozzi promove semana de ações pela inclusão em Aquidauana

Associação Pestalozzi de Aquidauana celebra a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla / Divulgação/Arquivo

A Associação Pestalozzi de Aquidauana iniciou, nesta segunda-feira (24), uma série de atividades voltadas à Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. A programação segue até domingo (30) com ações de conscientização, saúde, esporte e integração, envolvendo estudantes da instituição e profissionais convidados.

Com os slogans “Eu penso, eu sinto, eu faço” e “Não ao capacitismo!”, o objetivo é promover a valorização das pessoas com deficiência, incentivar a inclusão e chamar a atenção para a importância da mudança de atitudes na sociedade.

As atividades começaram nesta segunda-feira com ações internas destinadas aos estudantes da Associação Pestalozzi. Ao longo da semana, a programação contará, ainda, com apresentação de projeto ambiental, atividades recreativas, palestras e competições esportivas.

Confira o cronograma:

25/08 (terça-feira): apresentação do Projeto Papagaio Verdadeiro com os estudantes;

26/08 (quarta-feira): Festa das Cores com os estudantes;

27/08 (quinta-feira): palestras sobre saúde com profissionais convidados;

28/08 (sexta-feira): torneio de parabadminton;

29/08 (sábado): Corrida Kids, às 17h;

30/08 (domingo): Corrida Inclusiva, às 07h.

A Corrida Inclusiva, marcada para domingo, terá um significado especial dentro do calendário municipal. Além de integrar o encerramento da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, o evento também será responsável por finalizar a programação comemorativa pelos 134 anos de Aquidauana.

As atividades da Associação Pestalozzi são realizadas na sede da instituição, localizada na Rua Oscar Trindade de Barros, nº 315, no bairro Serraria, em Aquidauana. O atendimento e as programação ocorrem das 07h às 11h e das 13h às 17h.

A instituição convida a comunidade a participar, divulgar as ações e se unir à causa, fortalecendo a conscientização sobre os direitos, a inclusão e o combate ao capacitismo.