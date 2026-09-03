Pichação leva PM até casal e acaba em prisão por tráfico em Aquidauana

Dupla foi abordada em um táxi durante diligências no bairro Nova Aquidauana; policiais encontraram maconha, pasta base, dinheiro e materiais usados no crime
Material apreendido pela equipe do Getam / Divulgação
Uma denúncia sobre pichação em muros levou a PM (Polícia Militar) a prender um casal suspeito de tráfico de drogas, durante a madrugada desta quinta-feira (03), no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana.
Segundo a ocorrência, a equipe do Getam (Grupamento Especializado Tático de Motos) foi acionada para verificar a informação de que um homem e uma mulher estariam circulando pela região e pichando muros com mensagens relacionadas a uma facção criminosa, além de um aviso sobre a proibição de roubos
Durante as rondas, os policiais abordaram um táxi que transportava um casal. Na busca pessoal, foram encontradas porções de maconha e dinheiro com os passageiros.
Inicialmente, os dois negaram envolvimento nas pichações. Conforme os policiais, durante a conversa, porém, acabaram admitindo a autoria e informaram que o material utilizado estaria na residência do homem.
Os agentes do Getam foram até o imóvel e localizaram, em um veículo que havia apresentado problemas mecânicos após as pichações, duas latas de tinta spray. Durante as buscas na residência, também foram encontradas porções de maconha e pasta base, além de materiais utilizados para embalar drogas e uma balança de precisão.
Ainda conforme a ocorrência, já havia denúncias de que o casal estaria envolvido com o tráfico de drogas. O homem também possui antecedente pelo mesmo crime.
Uma equipe da Radiopatrulha deu apoio à ocorrência. O casal e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde o caso foi registrado e os envolvidos deverão responder pelos crimes relacionados às pichações e ao tráfico de drogas.
Meteorologia
Temperaturas devem variar entre 18°C e 29°C; período de luz natural é o maior do inverno até aqui
Festa estudantil
Secretaria de Educação destacou trabalho de profissionais, famílias e estudantes durante a competição; evento reuniu alunos em 12 modalidades esportivas
INFORME PUBLICITÁRIO
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS