Pichação leva PM até casal e acaba em prisão por tráfico em Aquidauana

Material apreendido pela equipe do Getam / Divulgação

Uma denúncia sobre pichação em muros levou a PM (Polícia Militar) a prender um casal suspeito de tráfico de drogas, durante a madrugada desta quinta-feira (03), no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana.

Segundo a ocorrência, a equipe do Getam (Grupamento Especializado Tático de Motos) foi acionada para verificar a informação de que um homem e uma mulher estariam circulando pela região e pichando muros com mensagens relacionadas a uma facção criminosa, além de um aviso sobre a proibição de roubos

Durante as rondas, os policiais abordaram um táxi que transportava um casal. Na busca pessoal, foram encontradas porções de maconha e dinheiro com os passageiros.

Inicialmente, os dois negaram envolvimento nas pichações. Conforme os policiais, durante a conversa, porém, acabaram admitindo a autoria e informaram que o material utilizado estaria na residência do homem.

Os agentes do Getam foram até o imóvel e localizaram, em um veículo que havia apresentado problemas mecânicos após as pichações, duas latas de tinta spray. Durante as buscas na residência, também foram encontradas porções de maconha e pasta base, além de materiais utilizados para embalar drogas e uma balança de precisão.

Ainda conforme a ocorrência, já havia denúncias de que o casal estaria envolvido com o tráfico de drogas. O homem também possui antecedente pelo mesmo crime.

Uma equipe da Radiopatrulha deu apoio à ocorrência. O casal e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde o caso foi registrado e os envolvidos deverão responder pelos crimes relacionados às pichações e ao tráfico de drogas.