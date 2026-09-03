Acessibilidade

03 de Setembro de 2026 • 14:37

Buscar

Últimas notícias
X
Polícia

Pichação leva PM até casal e acaba em prisão por tráfico em Aquidauana

Dupla foi abordada em um táxi durante diligências no bairro Nova Aquidauana; policiais encontraram maconha, pasta base, dinheiro e materiais usados no crime

Redação O Pantaneiro

Publicado em 03/09/2026 às 09:10

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Material apreendido pela equipe do Getam / Divulgação

Uma denúncia sobre pichação em muros levou a PM (Polícia Militar) a prender um casal suspeito de tráfico de drogas, durante a madrugada desta quinta-feira (03), no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana.

Segundo a ocorrência, a equipe do Getam (Grupamento Especializado Tático de Motos) foi acionada para verificar a informação de que um homem e uma mulher estariam circulando pela região e pichando muros com mensagens relacionadas a uma facção criminosa, além de um aviso sobre a proibição de roubos

Durante as rondas, os policiais abordaram um táxi que transportava um casal. Na busca pessoal, foram encontradas porções de maconha e dinheiro com os passageiros.

Inicialmente, os dois negaram envolvimento nas pichações. Conforme os policiais, durante a conversa, porém, acabaram admitindo a autoria e informaram que o material utilizado estaria na residência do homem.

Pichação leva PM até casal e acaba em prisão por tráfico em Aquidauana

Os agentes do Getam foram até o imóvel e localizaram, em um veículo que havia apresentado problemas mecânicos após as pichações, duas latas de tinta spray. Durante as buscas na residência, também foram encontradas porções de maconha e pasta base, além de materiais utilizados para embalar drogas e uma balança de precisão.

Ainda conforme a ocorrência, já havia denúncias de que o casal estaria envolvido com o tráfico de drogas. O homem também possui antecedente pelo mesmo crime.

Uma equipe da Radiopatrulha deu apoio à ocorrência. O casal e todo o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde o caso foi registrado e os envolvidos deverão responder pelos crimes relacionados às pichações e ao tráfico de drogas.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Agricultura familiar

Aquidauana entrega 10 tratores recuperados e sementes a produtores

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 21 vagas de emprego nesta quarta

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol e clima mais ameno nesta quarta

Temperaturas devem variar entre 18°C e 29°C; período de luz natural é o maior do inverno até aqui

Desenvolvimento econômico

Programa Fortalece Turismo promove capacitação e diálogo em Aquidauana

Publicidade

Aquidauana e região

Filho pede ajuda para comprar triciclo elétrico a mãe com perna amputada

ÚLTIMAS

Festa estudantil

Anastácio encerra 32º Campean celebrando esporte e união escolar

Secretaria de Educação destacou trabalho de profissionais, famílias e estudantes durante a competição; evento reuniu alunos em 12 modalidades esportivas

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo