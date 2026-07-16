Piloto de Aquidauana realiza voo simbólico antes de iniciar volta ao mundo

O piloto aquidauanense Mário Jorge Dias de Oliveira Filho, conhecido nas redes sociais como O Comandante / Reprodução/Redes sociais

Antes de iniciar uma jornada de aproximadamente 45 mil quilômetros, cruzando mais de 50 países e todos os continentes, o piloto aquidauanense Mário Jorge Dias de Oliveira Filho, conhecido nas redes sociais como "O Comandante", fará um voo simbólico em sua cidade natal. O encontro acontece nesta sexta-feira (17), às 11h, no Aeroclube de Aquidauana, reunindo familiares, amigos, seguidores e apaixonados pela aviação.

O evento marcará oficialmente a despedida do piloto antes da decolagem da expedição Volta ao Mundo, prevista para o sábado (18), quando o avião Brasileirinho iniciará uma das maiores aventuras da aviação geral brasileira.

Com mais de 1,3 milhão de seguidores nas redes sociais, Mário compartilhará, durante cerca de seis meses, todos os detalhes da viagem, que terá um percurso superior a 53 mil milhas náuticas, passando por cenários considerados desafiadores para pilotos de aeronaves monomotor.

A bordo de um Beechcraft Bonanza F33A, fabricado em 1993 e personalizado com as cores da bandeira brasileira, o piloto pretende registrar sobrevoos históricos por alguns dos pontos mais emblemáticos do planeta. Entre eles estão as Cataratas do Iguaçu, a Groenlândia, com seus fiordes e icebergs, e as antigas pirâmides de Tikal, na Guatemala.

Batizada de Brasileirinho, a aeronave também representa a concretização de um sonho antigo. Segundo Mario, quando o projeto começou, ele sequer possuía um avião ou patrocinadores.

"Quando iniciamos esse projeto, eu não tinha aeronave, não tinha apoiadores e também não tinha recursos financeiros. Hoje, conseguimos transformar esse sonho em realidade e o Brasileirinho está pronto para representar o Brasil nessa aventura", destacou.

Sonho começou ainda jovem

A paixão pela aviação acompanha Mário desde a infância. Em 2013, quando tinha apenas 20 anos, O Pantaneiro contou o início de sua trajetória. Na época, ele havia conquistado a carteira brasileira de piloto comercial após concluir parte da formação nos Estados Unidos, onde acumulou cerca de 250 horas de voo na escola Cloud Dancer Aviation, na Flórida.

Desde então, a carreira ganhou novos rumos. Além de atuar como piloto, Mario tornou-se criador de conteúdo sobre aviação e passou a reunir uma legião de seguidores na internet, compartilhando voos, curiosidades e experiências aéreas.

Agora, o desafio é ainda maior - dar a volta ao planeta levando o nome de Aquidauana e do Brasil para diversos países.

Emoção também acompanha a missão

Apesar do entusiasmo com a aventura, Mario admite que a maior dificuldade será ficar distante da família durante os próximos meses. Pai da pequena Olívia, ele conta que levará uma fotografia da filha dentro da cabine durante toda a viagem.

"É a única forma que eu tenho de tê-la comigo a todo tempo", afirma.

Nesta sexta-feira, antes de levantar voo rumo ao maior desafio de sua carreira, o piloto convida a população para participar desse momento especial no Aeroclube de Aquidauana, celebrando o início de uma missão que promete inspirar milhares de pessoas.

Toda a aventura poderá ser acompanhada pela redes sociais oficiais do O Comandante.