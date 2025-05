Piquenique reforça laços entre alunos e famílias

Gabriela Bernardes

Em comemoração ao Mês da Família, o projeto Patrulha Mirim realizou na manhã desta sexta-feira, 23, um piquenique especial no Parque da Lagoa Comprida, reunindo alunos e seus familiares em um momento de convivência, afeto e integração.

A iniciativa teve como foco reforçar a importância da presença familiar no desenvolvimento educacional, emocional e social das crianças e adolescentes atendidos pelo projeto. O encontro promoveu um ambiente acolhedor, com atividades recreativas, rodas de conversa e momentos de lazer, fortalecendo vínculos e valores.

No dia a dia do Patrulha Mirim, conceitos como respeito, união, disciplina e cidadania são constantemente trabalhados. O evento foi uma oportunidade para que esses valores fossem vivenciados de forma prática e significativa ao lado das famílias.

"O envolvimento da família é essencial para o sucesso de qualquer ação educativa. Este piquenique foi mais do que um momento de lazer; foi uma oportunidade de construir laços duradouros e reafirmar nosso compromisso com a formação cidadã", afirmou a coordenadora do projeto, Marcia Tozani.

A atividade contou com o apoio da Prefeitura de Aquidauana, demonstrando o compromisso do município com o fortalecimento de ações que promovam a educação integral e o bem-estar social.

*Com informações da Prefeitura Municipal de Aquidauana

