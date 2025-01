Pirafolia 2025: Carnaval em Piraputanga promete três dias de alegria e diversão

Arquivo/ O Pantaneiro

O Carnaval de 2025 já tem data e local para animar os foliões! O tradicional Pirafolia, realizado no Distrito de Piraputanga, em Aquidauana, está confirmado para os dias 01, 02 e 03 de março.



O evento promete reunir moradores e visitantes em três dias de pura festa, ao som de muita música e com uma programação que contempla todas as idades.



Os blocos carnavalescos já estão a todo vapor, confirmando suas presenças e garantindo o clima de tradição e animação que marca a festa. Durante todos os dias, o público poderá aproveitar apresentações de bandas ao vivo, trazendo ritmos contagiantes que vão embalar as noites de Piraputanga.



O Pirafolia 2025 é uma realização da Prefeitura Municipal de Aquidauana, com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo (SECTUR) e demais secretarias municipais.



O evento reforça a vocação cultural e turística da região, atraindo visitantes que desejam curtir o Carnaval em um cenário de belezas naturais e hospitalidade.



Marque na agenda, convoque os amigos e prepare sua fantasia, porque o Pirafolia 2025 promete ser inesquecível! A festa vai garantir momentos de alegria e celebração para todas as gerações.