Pirafolia 2026: Prefeitura orienta foliões para um carnaval seguro

Redes Sociais

A Prefeitura de Aquidauana divulgou orientações importantes para o Carnaval de Piraputanga, que acontece neste sábado e domingo. A administração municipal reforça que a organização e a colaboração dos foliões são fundamentais para garantir uma festa segura e tranquila para todos.

De acordo com o comunicado, haverá esquema especial de trânsito durante os dois dias de evento, com sinalização e apoio de equipes nos principais pontos de acesso ao distrito, principalmente no novo trevo da MS-450, próximo ao Hospital Funrual. A recomendação é que motoristas redobrem a atenção, respeitem os limites de velocidade e evitem dirigir após o consumo de bebidas alcoólicas.

A prefeitura também orienta que os participantes não utilizem garrafas de vidro no circuito da festa, contribuindo para a prevenção de acidentes. Equipes de segurança e de saúde estarão de plantão para atender eventuais ocorrências, além do reforço na limpeza pública para manter os espaços organizados ao longo da programação.

Outra recomendação é para que os foliões mantenham atenção redobrada com crianças, identificando-as com pulseiras ou crachás, e que cuidem de seus pertences pessoais. A administração municipal destaca ainda a importância de respeitar os horários estabelecidos para as apresentações e as normas definidas pela organização.

O Carnaval de Piraputanga é um dos mais tradicionais da região e atrai visitantes de diversas cidades, movimentando o turismo e o comércio local. A expectativa é de grande público durante o fim de semana, consolidando o evento como um dos principais do calendário festivo do município.

A Prefeitura reforça que a festa é um momento de celebração, mas que deve ser vivida com responsabilidade, garantindo diversão com segurança para moradores e visitantes.