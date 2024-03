Piraputanga Adventure de Ciclismo será realizado em junho

Prefeitura de Aquidauana

Piraputanga Adventure de Ciclismo vai ser realizado no distrito de Aquidauana, em 16 de junho. Assim, o prefeito Odilon Ribeiro recebeu nesta semana, os representantes da empresa AZ Eventos Esportivos, Zilnei Souza Ventura, Elaine Ventura e Ilson dos Santos.

O evento, faz parte da 2ª etapa do Circuito Adventure de Ciclismo. Na reunião, os organizadores da prova vieram solicitar apoio da Prefeitura de Aquidauana para que a etapa aconteça em Piraputanga.

O evento deve reunir em torno de mil atletas, vindos de várias cidades do Estado e dos países vizinhos Paraguai e Bolívia.

Segundo explicou os coordenadores, a prova já é consolidada no Estado e reúne os principais atletas da modalidade. As inscrições já estão abertas, seguem até o dia 1 de abril e podem ser realizadas no link: https://kmais.page.link/PIRAPUTANGA-ADVENTURE--2024

O prefeito Odilon Ribeiro parabenizou os organizadores pela iniciativa em promover o esporte radical em meio as belezas de Piraputanga e, também, falou da importância que os eventos esportivos tem para fomentar o turismo nos distritos de Aquidauana. “Não temos dúvidas de que o evento será um sucesso e no que estiver ao nosso alcance, vamos estar apoiando”, finalizou o prefeito.

Participaram da reunião os secretários municipais Marluce Luglio (Administração), Ernandes Peixoto (Finanças) e Ronaldo Ângelo de Almeida (Planejamento, Urbanismo e Obras Públicas).