Acessibilidade

12 de Outubro de 2025 • 20:47

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

Piraputanga celebra o Dia das Crianças com muita diversão

A festa contou com a distribuição de bolo, doces e brinquedos para as crianças, que aproveitaram o dia com sorrisos no rosto e muita energia.

Redação

Publicado em 12/10/2025 às 13:21

Atualizado em 12/10/2025 às 14:15

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

O distrito de Piraputanga foi palco de uma animada comemoração do Dia das Crianças neste sábado (11). O evento aconteceu na praça central e reuniu dezenas de famílias da comunidade em uma tarde de muita alegria, brincadeiras e solidariedade.

A festa contou com a distribuição de bolo, doces e brinquedos para as crianças, que aproveitaram o dia com sorrisos no rosto e muita energia. A praça foi decorada especialmente para a ocasião, criando um ambiente acolhedor e festivo para os pequenos.

Além das guloseimas e presentes, houve também atividades recreativas, como jogos, música e brincadeiras, garantindo a diversão da garotada durante toda a tarde.

A comemoração do Dia das Crianças em Piraputanga reforça a importância da união comunitária e do cuidado com as novas gerações, fortalecendo os laços entre os moradores e mantendo viva a tradição de celebrar datas especiais com carinho e solidariedade.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Educação

Patrulha Mirim participa da Semana de Ciência e Tecnologia em Aquidauana

Educação

Conselho Tutelar promove palestra para a Patrulha Mirim em Aquidauana

Educação

Alunos da Irene Cicalise visitam o Parque da Lagoa Comprida em Aquidauana

MP firma acordo para reparar dano ambiental em Aquidauana

Aquidauana sedia 2º Encontro dos Agricultores Indígenas de MS

Aquidauana terá sexta-feira com temperaturas de até 37°C

Polícia

Homem é preso por furto e tráfico em Aquidauana

Publicidade

Justiça

MP firma acordo para reparar dano ambiental em Aquidauana

ÚLTIMAS

Educação

Governo abre canal para sugestões sobre uso de IA na educação

Colaborações vão até dia 29 na plataforma Brasil Participativo

Serviços

Ponte no Assentamento Padroeira do Brasil é concluída em Nioaque

Prefeitura anunciou entrega na sexta-feira

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo