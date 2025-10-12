Piraputanga celebra o Dia das Crianças com muita diversão

O distrito de Piraputanga foi palco de uma animada comemoração do Dia das Crianças neste sábado (11). O evento aconteceu na praça central e reuniu dezenas de famílias da comunidade em uma tarde de muita alegria, brincadeiras e solidariedade.

A festa contou com a distribuição de bolo, doces e brinquedos para as crianças, que aproveitaram o dia com sorrisos no rosto e muita energia. A praça foi decorada especialmente para a ocasião, criando um ambiente acolhedor e festivo para os pequenos.

Além das guloseimas e presentes, houve também atividades recreativas, como jogos, música e brincadeiras, garantindo a diversão da garotada durante toda a tarde.

A comemoração do Dia das Crianças em Piraputanga reforça a importância da união comunitária e do cuidado com as novas gerações, fortalecendo os laços entre os moradores e mantendo viva a tradição de celebrar datas especiais com carinho e solidariedade.