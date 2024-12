Piraputanga celebra o Natal com entrega de brinquedos e união comunitária

Reprodução

A magia do Natal chegará ao Distrito de Piraputanga no próximo sábado (21). A Associação de Moradores, em parceria com a Prefeitura de Aquidauana e amigos da comunidade, organizará uma entrega de brinquedos para as crianças da região.



O evento promete proporcionar um momento especial de união e alegria para todos os presentes.



A celebração ocorrerá na Praça do Distrito de Piraputanga, com início marcado para as 16h. Além da distribuição de presentes, o encontro busca reforçar o espírito natalino, promovendo momentos de confraternização entre os moradores.



“Venha celebrar o espírito de Natal conosco e compartilhar momentos de alegria e união!”, destaca o convite divulgado pela associação.



A ação solidária é um reflexo do comprometimento da comunidade local em tornar o Natal mais feliz e inclusivo, especialmente para as crianças. A expectativa é de que o evento reúna famílias do distrito em um clima de festa e esperança.



Todos estão convidados para participar e contribuir para a magia deste momento especial.