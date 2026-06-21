Piraputanga celebra São João Batista com grande participação popular

Nem o frio intenso que marcou a noite de sábado (20) foi capaz de diminuir a animação dos moradores e visitantes que participaram da tradicional Festa de São João Batista, realizada no distrito de Piraputanga, em Aquidauana. Com temperaturas chegando aos 11°C, a comunidade compareceu em peso ao evento, que celebrou a fé, a cultura e as tradições juninas em um clima de confraternização e alegria.

A festa reuniu centenas de pessoas em torno de uma programação repleta de atrações. Barracas com comidas típicas ofereceram delícias tradicionais das festividades juninas, enquanto a decoração temática e a fogueira ajudaram a criar o cenário característico da celebração em homenagem ao padroeiro da comunidade.

Outro momento bastante aguardado da noite foi o leilão de prêmios doados pelos próprios moradores e colaboradores da comunidade. A iniciativa contou com grande participação do público e reforçou o espírito de união e solidariedade que marca a realização da festa todos os anos.

A abertura oficial do evento contou com a presença do prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico, acompanhado da primeira-dama Vera, além do secretário municipal de Cultura e Turismo, Pepeu Fialho. Também participaram os coordenadores da Comunidade São João Batista, Ivo e Lola, o presidente da Associação dos Moradores de Piraputanga, Edson, e o vereador Montana.

Durante a cerimônia, as lideranças destacaram a importância da preservação das tradições culturais e religiosas do distrito, além do papel da festa na integração da comunidade e no fortalecimento do turismo local.

Após as atividades iniciais, o público seguiu aproveitando a programação festiva, que teve como um dos pontos altos o baile animado pelo Grupo Zíngaro. O show colocou moradores e visitantes para dançar e encerrou a noite em clima de celebração, demonstrando que nem mesmo as baixas temperaturas foram capazes de afastar a população da tradicional festa junina.

Mais uma vez, a Festa de São João Batista reafirmou sua importância para Piraputanga, reunindo famílias, amigos e visitantes em um evento que une religiosidade, cultura popular e o sentimento de pertencimento da comunidade local.