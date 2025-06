Piraputanga celebra São João com festa cultural e muita animação

Gabriel Bernardes

Na sexta-feira (20), o público acompanhou a apresentação da banda Flor de Pequi e a encenação da peça "A Lenda do Xaxado", realizada pelo grupo Amigos das Tradições Nordestinas, que mesclou teatro e dança típica.

Com muita alegria e participação popular, o distrito de Piraputanga comemorou nos dias 20 e 21 de junho a tradicional Festa de São João Batista, padroeiro da comunidade. O evento contou com apoio da Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), e reuniu moradores e visitantes em dois dias de programação cultural.

Já no sábado (21), a festa continuou com o grupo musical Trem Bão animando o baile junino. Também foram realizados leilões e o tradicional concurso de trajes típicos, que destacou a criatividade dos participantes.

Além das atrações musicais e culturais, a festa ofereceu uma ampla variedade de comidas típicas, brinquedos para as crianças e o clima acolhedor que marca as celebrações juninas em Mato Grosso do Sul.

A Festa de São João em Piraputanga reforça o calendário cultural do município, preservando tradições e promovendo momentos de confraternização entre as famílias da região.

