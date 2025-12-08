Piraputanga dá posse à nova diretoria da Associação Comunitária

Divulgação

A comunidade de Piraputanga, distrito de Aquidauana, empossou neste domingo (7 de dezembro de 2025) a nova diretoria da Associação Comunitária, eleita por chapa única, denominada Ordem e Progresso. A votação registrou aprovação de 100% dos participantes, com 62 votos favoráveis e nenhum contrário.



A nova composição é formada por Edson Fernandes de Almeida (presidente) e Marcos da Silva de Arruda (vice-presidente). A posse foi conduzida pelo presidente da União das Associações do Município de Aquidauana, Adelson Pereira da Silva.



Edson, que permanece na função pelos próximos quatro anos, agradeceu o apoio recebido pela comunidade e destacou a continuidade do trabalho desenvolvido no distrito.



“É muito bom saber que tenho o apoio da maioria da comunidade. Estão gostando do nosso trabalho no distrito e isso é gratificante. Estou muito feliz. Há pessoas que acreditam no nosso trabalho e agora vamos continuar o que vem dando certo. Agradeço também ao vereador Montana, que veio apoiar, ao seu assessor e a todos da comunidade que estiveram presentes na posse.”



A Associação Comunitária de Piraputanga segue como uma das principais representações do distrito, atuando na articulação de demandas locais e no desenvolvimento de ações em parceria com o poder público.

