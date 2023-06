Piraputanga no ritmo do "anarriê" realiza festa de São João Batista

Festa de São João Batista anima Piraputanga / Prefeitura Aquidauana

Junho e julho, são dois meses de muita festa, dança, quitutes, fogueira e folclore. São as tradicionais festas juninas ou julinas, que estão acontecendo, e, em Aquidauana, não é diferente. Neste final de semana, 23 e 24 os moradores do município terão a chance de curtir uma típica festa junina para celebrar São João Batista. É a tão esperada e tradicional festa de São João Batista. A praça do distrito de Piraputanga vai se transformar num grande arraiá, com barracas de comidas e bebidas típicas, dança e quadrilha junina são algumas das atrações que irão animar essa festa, que acontece a partir das 18 horas com entrada gratuita nos dias 23 e 24 de junho.

Boa música e forró para esquentar uma noite de cultura popular

Na sexta-feira, dia 23, quem comanda a animação do público é a banda Armazém Brasil, e no sábado o forró fica por conta do grupo Fama. Na cultura popular brasileira, as festas juninas têm lugar especial, porque além de valorizarem as tradições locais do país, também revelam muitas curiosidades históricas populares, religiosas e mitológicas, como São João Batista.

Na tradição cristã católica, ele anunciou a vinda do Cristo, filho de Deus, salvador da humanidade, que “renovaria todas as coisas”. Foi São João Batista também que batizou Jesus Cristo no rio Jordão.

A Festa de São João Batista, em Piraputanga, é uma organização da Prefeitura de Aquidauana, sob coordenação da Sectur (Secretaria Municipal de Cultura e Turismo), com o propósito de promover entretenimento familiar e promoção cultural através dos tradicionais festejos folclóricos.