Acessibilidade

23 de Dezembro de 2025 • 13:56

Buscar

Últimas notícias
X
Festa

Piraputanga promove entrega de presentes de Natal para crianças

A programação será realizada a partir das 16h30, na praça do distrito, local tradicional de encontros comunitários

Da redação

Publicado em 23/12/2025 às 08:57

Atualizado em 23/12/2025 às 09:08

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Distrito de Piraputanga / Rhobson Lima

A Associação de Moradores de Piraputanga, em parceria com a Prefeitura Municipal de Aquidauana, realiza nesta terça-feira (23), uma ação especial de Natal voltada às crianças do distrito de Piraputanga, localizado no município de Aquidauana.

O evento consiste na entrega de presentes natalinos e tem como objetivo proporcionar um momento de alegria, confraternização e espírito solidário às famílias da comunidade. Todas as crianças do distrito estão convidadas a participar da celebração.

A programação será realizada a partir das 16h30, na praça do distrito, local tradicional de encontros comunitários. A expectativa é de grande participação, reforçando o compromisso da associação e do poder público municipal com ações sociais que valorizam a infância e fortalecem os laços comunitários.

De acordo com a organização, a iniciativa integra as atividades de fim de ano e busca manter viva a tradição do Natal, levando carinho, atenção e momentos de felicidade às crianças de Piraputanga.

A Associação de Moradores destaca a importância da parceria com a Prefeitura de Aquidauana para a realização do evento e convida toda a comunidade a prestigiar e participar da programação.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Leia Também

• Associação de moradores conhece projeto de melhorias para Piraputanga

• Escola Municipal de Piraputanga celebra formatura de 16 estudantes

• Piraputanga terá sinal de telefonia após décadas de isolamento

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Política pública

Programa inédito cria normas e garante repasse à educação especial

Aquidauana

PrimePub celebrou 9 anos com programação especial

Aquidauana

Motociclista é preso após fuga, queda e resistência à abordagem

Cristo Rei FC de Anastácio participa de rodada em Terenos

Aquidauana terá chuva isolada e variação de temperatura nesta segunda-feira

Celebração da Vida marca fim das atividades de Pastorais em Aquidauana

Esportes

Cristo Rei FC de Anastácio participa de rodada em Terenos

Publicidade

Clima

Aquidauana terá chuva isolada e variação de temperatura nesta segunda-feira

ÚLTIMAS

Fim de ano

Praça Arandu recebe Papai Noel em festa na Cidade Feliz

Além do bom velhinho, as crianças tiveram acesso a brinquedos infláveis, pula-pula e aos tradicionais algodão doce e pipoca distribuídos gratuitamente

Educação

Décima parcela do Programa Pé-de-meia começa a ser paga nesta segunda

Nascidos em janeiro e fevereiro são os primeiros a receber

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo