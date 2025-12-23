Piraputanga promove entrega de presentes de Natal para crianças

A programação será realizada a partir das 16h30, na praça do distrito, local tradicional de encontros comunitários
Distrito de Piraputanga / Rhobson Lima
A Associação de Moradores de Piraputanga, em parceria com a Prefeitura Municipal de Aquidauana, realiza nesta terça-feira (23), uma ação especial de Natal voltada às crianças do distrito de Piraputanga, localizado no município de Aquidauana.
O evento consiste na entrega de presentes natalinos e tem como objetivo proporcionar um momento de alegria, confraternização e espírito solidário às famílias da comunidade. Todas as crianças do distrito estão convidadas a participar da celebração.
A programação será realizada a partir das 16h30, na praça do distrito, local tradicional de encontros comunitários. A expectativa é de grande participação, reforçando o compromisso da associação e do poder público municipal com ações sociais que valorizam a infância e fortalecem os laços comunitários.
De acordo com a organização, a iniciativa integra as atividades de fim de ano e busca manter viva a tradição do Natal, levando carinho, atenção e momentos de felicidade às crianças de Piraputanga.
A Associação de Moradores destaca a importância da parceria com a Prefeitura de Aquidauana para a realização do evento e convida toda a comunidade a prestigiar e participar da programação.
