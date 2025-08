Piraputanga recebe amistoso master de futebol neste domingo

Distrito de Piraputanga / Rhobson Lima

O campo de futebol de Piraputanga será palco, neste domingo (3), a partir das 8h, de um grande amistoso entre equipes veteranas. A partida reunirá o time Futebol Master Piraputanga e adversários convidados em um evento que promete movimentar o distrito com muito esporte e integração.



Organizado com o apoio da Associação de Moradores de Piraputanga, o amistoso conta com a colaboração de José Paulo e Gabriel, parceiros da iniciativa, e o apoio da Prefeitura de Aquidauana. Segundo Edson, presidente da associação, a realização de eventos como este fortalece o esporte local e estimula a convivência da comunidade. “Vimos que é muito importante termos este tipo de evento no nosso distrito. Além do lazer, isso movimenta o comércio e atrai visitantes”, afirma.



Além das partidas entre veteranos, o distrito vem promovendo ações contínuas voltadas à formação esportiva de crianças e adolescentes. O projeto, segundo Edson, já mostra bons resultados. “Os pais estão gostando muito. O professor cobra disciplina e boas notas na escola. Nosso intuito é ocupar a cabeça dessas crianças com o esporte”, destaca.



Os jogos têm contado com a participação de equipes de Campo Grande, Aquidauana e de outros distritos, além dos próprios times locais nas categorias veterano, livre e infantil. Com o aumento da adesão da comunidade e visitantes, o presidente da associação solicitou melhorias na estrutura do campo. “Já pedimos à prefeitura a troca das lâmpadas queimadas e refletores danificados para que possamos realizar jogos à noite. Fomos informados de que a troca foi liberada e deve ser feita na próxima semana. Agradeço ao prefeito Mauro e sua equipe pelo atendimento”, completou.



A comunidade está convidada a prestigiar o amistoso. A orientação é que os moradores levem suas cadeiras, tereré e muita animação para apoiar os atletas veteranos e celebrar o esporte em Piraputanga.







