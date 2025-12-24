Piraputanga recebe decoração natalina e presentes para crianças

Divulgação





Moradores do distrito de Piraputanga, em Aquidauana, se mobilizaram neste mês de dezembro para a realização da decoração natalina em pontos do distrito. A iniciativa partiu do presidente da Associação de Moradores, Edson Fernandes, em parceria com Estela Azevedo, com o objetivo de levar a ornamentação de Natal à Avenida Paulo Quevedo e à praça central.Para a execução da decoração, foi realizada arrecadação de recursos para a compra de materiais de iluminação em LED, com apoio de comerciantes e parceiros da comunidade, que contribuíram como patrocinadores. A Prefeitura também colaborou com materiais, que foram utilizados na montagem dos enfeites. A instalação contou com o apoio de moradores, entre eles Gabriel, Robson, Ademilson, Magrão, Grasieli e Camila Constante.Além da decoração, houve a entrega de presentes às crianças do distrito. A ação ocorreu na terça-feira (23), após solicitação feita pelo presidente da Associação de Moradores à Prefeitura. Os brinquedos foram disponibilizados por meio da administração municipal e distribuídos no distrito.Edson Fernandes agradeceu o apoio recebido da comunidade, dos comerciantes, da Prefeitura, do prefeito Mauro e secretários, destacando a participação coletiva para a realização das ações. Segundo ele, a união entre moradores e poder público possibilitou a ornamentação natalina e a entrega de presentes às crianças do distrito.

