Piraputanga se prepara para a aguardada estreia do Pirafest: Encontros de DJs e entrada gratuita!

Divulgação

O Distrito de Piraputanga, em Aquidauana está prestes a se transformar palco de uma festa memorável com a primeira edição do Pirafest. O evento, que promete agitar a região, acontecerá nos dias 4 e 5 de agosto, na famosa Praça de Piraputanga, com início marcado para as 18h.

Seguindo a tendência dos festivais de música eletrônica, o Pirafest trará uma programação repleta de DJs talentosos. Clóvis, um dos moradores da região, também conhecido como um apaixonado por música e um dos organizadores do evento, compartilhou com entusiasmo que o Pirafest contará com a presença de DJs renomados de cidades vizinhas, como Campo Grande e Aquidauana, que certamente não deixarão ninguém parado.

Mas não para por aí! O evento ganha ainda mais brilho com a participação especial do DJ Shampoo, uma figura conhecida e querida na cena musical, que promete elevar a festa a um novo patamar. Além dele, outros talentos como os DJs Davi Barcelo, Naldo e DJ Fanta estão confirmados, juntamente com diversos convidados que prometem agitar a plateia com o melhor do flashback.

O Pirafest é uma oportunidade única para os amantes da música flashback reviverem os clássicos que marcaram época, celebrando o passado com muita animação e energia. A diversão está garantida!

O evento contará com uma área gourmet, onde os visitantes poderão saborear pratos típicos da região, além de opções variadas de comidas e bebidas, tudo preparado com muito carinho pelos moradores locais.

E como a festa precisa ter um encerramento à altura, no domingo, o Pirafest terá um torneio emocionante, com patrocínio amigos da região e moradores de Piraputanga. A competição promete agregar ainda mais diversão e confraternização entre os participantes.

O Pirafest é uma realização comunitária que conta com o apoio fundamental dos comércios locais, que abraçaram a iniciativa e estão empenhados em tornar o evento inesquecível para todos os presentes.

Marque na agenda: dias 4 e 5 de agosto, a partir das 18h, na Praça de Piraputanga. Prepare-se para dançar, vibrar e criar memórias únicas no primeiro Pirafest.

Serviço:

Local: Praça de Piraputanga

Data: 4 e 5 de agosto

Horário: A partir das 18h

Entrada: Gratuita