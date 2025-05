Piraputanga sedia grande amistoso de futebol neste domingo

Distrito de Piraputanga / Rhobson Lima

A Praça Central de Piraputanga será palco, neste domingo (18), de um amistoso de futebol entre times locais. O evento esportivo começa a partir das 8h e reunirá as equipes Futebol Master Piraputanga (FMP) e Amigos do Álfrane (A.M.A.F.C.).



A atividade tem como proposta valorizar o futebol amador da região, promovendo integração entre os moradores e oferecendo uma manhã de lazer e esporte para a comunidade. A organização destaca que o encontro contará com clima de confraternização e incentivo ao futebol tradicional.



Com apoio da Associação de Moradores de Piraputanga, o amistoso reforça o vínculo entre os atletas locais e o público, promovendo o espírito esportivo e a convivência comunitária.



A entrada é gratuita, e todos estão convidados a prestigiar o jogo. Segundo os organizadores, a expectativa é de um confronto animado, marcado por respeito, rivalidade amistosa e participação ativa dos moradores da região.





