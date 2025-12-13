Acessibilidade

13 de Dezembro de 2025 • 12:16

Buscar

Últimas notícias
X
Desenvolvimento

Piraputanga terá sinal de telefonia após décadas de isolamento

Deputado Federal Dagoberto Nogueira anunciou durante evento em Aquidauana a instalação de torre no distrito

Redação

Publicado em 13/12/2025 às 06:00

Atualizado em 13/12/2025 às 07:33

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Piraputanga terá sinal de telefonia após décadas de isolamento / Ilustrativa

Após décadas de reivindicação popular e isolamento digital em plena era da inteligência artificial e em grande ascensão do turismo, o Distrito de Piraputanga, em Aquidauana (MS), recebeu nesta manhã uma notícia aguardada há muito tempo: a instalação de uma torre de telefonia móvel e internet que será viabilizada para atender à comunidade local.

O anúncio foi feito pelo deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB) durante o evento de lançamento da Ordem de construção da nova creche Bezerra de Menezes, marcando o compromisso do parlamentar com a infraestrutura digital da região. A ação vem ao encontro de uma demanda antiga da população de Piraputanga, que até hoje enfrentava sérias dificuldades de comunicação — sem possibilidade de receber chamadas de voz, SMS ou dados móveis, algo considerado básico na era contemporânea de conectividade e inteligência artificial.

Junto ao Prefeito Mauro do Atlântico, Deputado Federal Dagoberto em Aquidauana anunciou nesta manhã a instalação de torre de telefonia em Aquidauana

Piraputanga, um distrito situado no interior do Pantanal sul-matogrossense, viveu por anos com um verdadeiro “apagão” de sinal, obrigando moradores e visitantes a depender de soluções alternativas de internet ou deslocamentos para completar ligações. Somente por redes de wi-fi era possível a conexão de internet. A mesma situação acontece com os distritos de Camisão e Palmeiras.

Reportagens anteriores já relatavam a ausência quase total de cobertura de telefonia móvel no distrito — situação que afetava desde serviços de emergência até negócios e turismo na localidade. A reportagem do O Pantaneiro ainda não teve acesso à data exata da instalação, mas há previsão que ja aconteça nas próximas semanas.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Trânsito

Colisão traseira entre carro e moto deixa mulher ferida no bairro Alto

Segurança

Prefeitura de Aquidauana lança campanha "Brinde à Vida: Zero Álcool no Volante"

Educação

Aquidauana assina ordem de serviço para construção de novo CMEI

Máxima de 37°C e chance de trovoadas em Aquidauana nesta sexta

Aquidauana oferece oficinas gratuitas para comerciantes e ambulantes

Veja a importância do curso de Logística para Aquidauana

Clima

Máxima de 37°C e chance de trovoadas em Aquidauana nesta sexta

Publicidade

Aquidauana

Veja a importância do curso de Logística para Aquidauana

ÚLTIMAS

Tráfico

PRF apreende mais de 190 quilos de drogas em caminhão na BR-262

Em depoimento, o motorista afirmou que receberia um valor em dinheiro para transportar a carga de Corumbá até uma cidade do estado de São Paulo

Educação

Anastácio premia alunos do Concurso de Leitura

A iniciativa foi realizada em todas as escolas da Rede Municipal, com o objetivo de incentivar o hábito da leitura e ampliar o interesse dos alunos pelo campo literário

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo