Piraputanga terá sinal de telefonia após décadas de isolamento / Ilustrativa

Após décadas de reivindicação popular e isolamento digital em plena era da inteligência artificial e em grande ascensão do turismo, o Distrito de Piraputanga, em Aquidauana (MS), recebeu nesta manhã uma notícia aguardada há muito tempo: a instalação de uma torre de telefonia móvel e internet que será viabilizada para atender à comunidade local.

O anúncio foi feito pelo deputado federal Dagoberto Nogueira (PSDB) durante o evento de lançamento da Ordem de construção da nova creche Bezerra de Menezes, marcando o compromisso do parlamentar com a infraestrutura digital da região. A ação vem ao encontro de uma demanda antiga da população de Piraputanga, que até hoje enfrentava sérias dificuldades de comunicação — sem possibilidade de receber chamadas de voz, SMS ou dados móveis, algo considerado básico na era contemporânea de conectividade e inteligência artificial.

Junto ao Prefeito Mauro do Atlântico, Deputado Federal Dagoberto em Aquidauana anunciou nesta manhã a instalação de torre de telefonia em Aquidauana

Piraputanga, um distrito situado no interior do Pantanal sul-matogrossense, viveu por anos com um verdadeiro “apagão” de sinal, obrigando moradores e visitantes a depender de soluções alternativas de internet ou deslocamentos para completar ligações. Somente por redes de wi-fi era possível a conexão de internet. A mesma situação acontece com os distritos de Camisão e Palmeiras.

Reportagens anteriores já relatavam a ausência quase total de cobertura de telefonia móvel no distrito — situação que afetava desde serviços de emergência até negócios e turismo na localidade. A reportagem do O Pantaneiro ainda não teve acesso à data exata da instalação, mas há previsão que ja aconteça nas próximas semanas.