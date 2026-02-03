Piraputanga terá torre de telefonia móvel e internet

Divulgação/ Prefeitura de Aquidauana

A Administração Municipal de Aquidauana confirmou a instalação de uma torre de telefonia móvel e internet no distrito de Piraputanga. A implantação da infraestrutura está prevista para ocorrer nas próximas semanas e atenderá a comunidade local.



A instalação é resultado de articulação da gestão municipal. O prefeito Mauro do Atlântico levou a demanda ao deputado federal Dagoberto Nogueira, que encaminhou o projeto de conectividade em Brasília e realizou os contatos necessários para viabilizar a implantação da torre.



Em dezembro de 2025, durante agenda em Aquidauana, o deputado Dagoberto Nogueira informou ao prefeito que o projeto de infraestrutura digital para Piraputanga estava em análise, com previsão de execução em 2026.



Segundo o prefeito Mauro do Atlântico, a instalação da torre atende a uma reivindicação antiga dos moradores do distrito e foi tratada como prioridade pela gestão municipal desde o início do mandato. O prefeito destacou o apoio do deputado Dagoberto Nogueira na condução do projeto junto aos órgãos responsáveis.



O deputado federal afirmou que a ação faz parte do trabalho do mandato em apoio ao município de Aquidauana e seus distritos, com foco na ampliação do acesso à conectividade.



A implantação do sinal de telefonia e internet permitirá maior acesso à comunicação, informação e serviços, além de contribuir para atividades econômicas do distrito, incluindo o turismo e os empreendimentos locais.

