PM intensifica ações contra o crime e fiscalização de motos irregulares

Getam está mobilizado em toda a área de responsabilidade do batalhão / Divulgação/7º BPM

O 7º BPM (Batalhão de Polícia Militar) intensificou as ações de fiscalização e combate à criminalidade nos municípios de Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti e Miranda. As informações sobre a operação foram divulgadas pela corporação neste sábado (29).

As atividades são realizadas pelo Getam (Grupamento Especializado Tático de Ações Motorizadas), que atua em toda a área de responsabilidade do batalhão. Entre os principais alvos estão motocicletas com adulterações, escapamentos irregulares e condutores sem CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Juntamente ao trabalho de fiscalização de veículos, as equipes realizam abordagens preventivas voltadas à repressão de crimes como tráfico de drogas, porte ilegal de armas, furtos e roubos, além da localização e captura de foragidos da Justiça.

O trabalho também conta com o emprego do motopatrulhamento, estratégia que permite maior mobilidade e respostas mais rápidas durante o policiamento nas áreas urbanas dos quatro municípios.

A Polícia Militar orienta a população a colaborar com as forças de segurança por meio dos canais de denúncia. Em situações de emergência, o contato deve ser feito pelo 190. Também estão disponíveis o Disque Denúncia 181 e o Web Denúncia.