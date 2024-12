PM apreende drogas e encaminha suspeitos à delegacia em Aquidauana

Arquivo/ O Pantaneiro

Uma operação da Força Tática resultou na apreensão de entorpecentes e na condução de dois suspeitos à Delegacia de Polícia, no sábado (7). A ação ocorreu em um imóvel do Bairro Alto, conhecido pelas forças policiais como ponto de tráfico de drogas.



Durante patrulhamento na região, os agentes abordaram um homem que chegava ao local na garupa de uma motocicleta. Na revista, foi encontrado com ele um invólucro plástico contendo 11,4 gramas de substância análoga à pasta base de cocaína.



Confissão e buscas



O suspeito admitiu que a droga era sua e informou que pretendia fracioná-la na residência, onde também reside uma adolescente. Com autorização da proprietária do imóvel, os policiais realizaram buscas e encontraram, sobre uma cômoda, mais 4,8 gramas da mesma substância.



Drogas



Ainda durante a abordagem, o homem revelou possuir mais entorpecentes escondidos em outro local, na cidade vizinha de Anastácio. Em um ponto próximo ao Rio Taquarussu, os agentes localizaram uma porção de 24,2 gramas de pasta base de cocaína, ainda em estado bruto.



Histórico



Ambos os suspeitos possuem registros anteriores relacionados ao tráfico de drogas. O homem estava evadido do regime semiaberto, enquanto a adolescente acumula passagens por atos infracionais semelhantes.



Os envolvidos e os materiais apreendidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. As investigações prosseguem para apurar detalhes da operação e possíveis conexões com outros envolvidos no tráfico na região.