PM apreende drogas e prende autor no Nova Aquidauana

Divulgação/ PM

Na noite de sexta-feira (31/01), a equipe do Grupamento Especializado Tático Motorizado (GETAM) realizou a prisão de um homem de 19 anos por tráfico de drogas no bairro Nova Aquidauana. Durante patrulhamento ostensivo, os policiais avistaram o suspeito na rua Janjão Trindade, que ao perceber a presença da equipe, descartou um embrulho em um terreno baldio.

Após abordagem, os agentes localizaram uma pequena quantidade de substância análoga à maconha e R$ 80 em dinheiro com o suspeito. Durante a entrevista, ele confessou que venderia a droga por R$ 50 a um usuário que o aguardava na avenida Mato Grosso. Questionado sobre a existência de mais entorpecentes, ele revelou que escondia uma maior quantidade em um terreno baldio atrás da casa de sua avó.

Com apoio da Rádio Patrulha 2, a equipe realizou buscas no local e encontrou um pote contendo 21 gramas de maconha prensada, uma porção de 52 gramas da mesma substância e um embrulho enterrado com 400 gramas de maconha tipo skunk. Também foram apreendidos uma balança de precisão e uma colher de pedreiro, utilizada para enterrar os entorpecentes.

O suspeito relatou ter adquirido a droga em dezembro de 2024 pelo valor de R$ 5 mil e que realizava as vendas por meio de um aplicativo de mensagens, recebendo os pagamentos via "Pix". Diante dos fatos, ele foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foi autuado por tráfico de drogas. A Polícia Militar segue intensificando o policiamento na região para combater o crime e garantir a segurança da população.