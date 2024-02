PM atende caso de violência doméstica no Bairro Alto

O Pantaneiro

Na noite de ontem, 11, a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica no Bairro Alto em Aquidauana.

Segundo o relato da vítima de 31 anos, ela e o marido, de 35 anos, estavam ingerindo bebidas alcoólicas em casa quando uma discussão iniciou, culminando em violência.



A esposa informou que a discussão foi desencadeada quando marido a acusou de se envolver com outros homens no local de trabalho. A situação escalou quando marido a agrediu com um tapa no rosto.

Posteriormente, ele ameaçou deixar a residência com o carro da família, e ao tentar impedi-lo, ele a enforcou e empurrou, causando-lhe hematomas no braço esquerdo. A vítima ainda relatou que o homem evadiu-se do local antes da chegada da equipe policial.