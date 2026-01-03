PM captura homem com mandado de prisão em aberto no Nova Aquidauana

Viatura da PM / Polícia Militar, Divulgação

A Polícia Militar prendeu um homem com mandado de prisão em aberto na noite do dia 1º de janeiro, por volta das 20 horas, no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina realizado pela equipe policial.

De acordo com as informações, o suspeito estava acompanhado de outro homem em uma conveniência da região quando chamou a atenção dos policiais por apresentar comportamento considerado suspeito. Diante da situação, a equipe realizou a abordagem para averiguação.

Durante a checagem dos dados, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra E.A.M.G.. Diante da confirmação, foi dada voz de prisão ao homem, que foi detido sem oferecer resistência.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foram adotadas as providências cabíveis. O outro indivíduo que o acompanhava foi orientado e liberado no local.

A Polícia Militar reforça que ações de patrulhamento ostensivo e preventivo seguem sendo intensificadas, especialmente em locais de maior circulação de pessoas, com o objetivo de garantir a segurança da população e cumprir determinações judiciais em aberto.