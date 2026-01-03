Acessibilidade

03 de Janeiro de 2026 • 11:08

Buscar

Últimas notícias
X
Aquidauana

PM captura homem com mandado de prisão em aberto no Nova Aquidauana

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana

Redação

Publicado em 03/01/2026 às 08:20

Atualizado em 03/01/2026 às 08:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Viatura da PM / Polícia Militar, Divulgação

A Polícia Militar prendeu um homem com mandado de prisão em aberto na noite do dia 1º de janeiro, por volta das 20 horas, no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. A ação ocorreu durante patrulhamento de rotina realizado pela equipe policial.

De acordo com as informações, o suspeito estava acompanhado de outro homem em uma conveniência da região quando chamou a atenção dos policiais por apresentar comportamento considerado suspeito. Diante da situação, a equipe realizou a abordagem para averiguação.

Durante a checagem dos dados, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra E.A.M.G.. Diante da confirmação, foi dada voz de prisão ao homem, que foi detido sem oferecer resistência.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde foram adotadas as providências cabíveis. O outro indivíduo que o acompanhava foi orientado e liberado no local.

A Polícia Militar reforça que ações de patrulhamento ostensivo e preventivo seguem sendo intensificadas, especialmente em locais de maior circulação de pessoas, com o objetivo de garantir a segurança da população e cumprir determinações judiciais em aberto.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Aquidauana

Agesul anuncia projeto de pavimentação da rodovia MS-345

Ocorrência

Bombeiros socorrem motociclista após acidente em Anastácio

Aquidauana

Acidente entre carro e motocicleta é registrado na rotatória da Avenida Pantaneta

Colisão logo no 1° dia de 2026 registrou apenas danos materiais

Tempo

Dia será quente e com chuva em Aquidauana

Publicidade

Solidariedade

Associação Pestalozzi de Aquidauana recebe doação da Receita Federal

ÚLTIMAS

Geral

Entenda mudanças na aposentadoria em 2026

Reforma da Previdência estabelece regras automáticas de transição

Atenção

Conserto emergencial pode afetar abastecimento de água em Anastácio

População percebeu o grande vazamento de água na Avenida da Integração desde a tarde desta quinta-feira (01)

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo