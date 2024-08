PM de Aquidauana recupera dois veículos roubados na BR-262

Divulgação

Uma ação coordenada pela equipe da Força Tática da Polícia Militar de Aquidauana resultou na recuperação de dois veículos roubados na BR-262, próximo à entrada da cidade de Anastácio, no sábado (3).

Os policiais foram informados sobre um veículo Citroën C4 Cactus de cor vermelha, com queixa de roubo/furto, que havia saído de Campo Grande com destino a Anastácio. Com base nessa informação, foi montada uma barreira no posto fiscal da Polícia Militar Ambiental na BR-262. Pouco depois, um carro com as mesmas características foi avistado e abordado.

O condutor do Citroën, de 20 anos, afirmou ter sido contratado em Campo Grande para levar o veículo até Corumbá, recebendo R$ 1.500,00 pelo serviço. Após a verificação do veículo via sistema SIGO, constatou-se que o carro estava registrado como roubado, da empresa Localiza Locadora de Veículos.

Dentro do veículo, os policiais encontraram uma mochila com documentos pessoais do suspeito e um pacote com aproximadamente 2,5 gramas de maconha. O rapaz foi preso e informado sobre seus direitos constitucionais, incluindo o direito de permanecer calado.

Durante o interrogatório, o jovem revelou que havia um outro veículo, um HB20 branco, atuando como batedor no crime. Seguindo essa informação, a equipe foi para Miranda, onde identificou o veículo suspeito em um posto de combustíveis. O carro, também constava como roubado da mesma locadora.

O condutor do HB20, admitiu ter recebido o veículo em Campo Grande e que deveria levar o carro para Corumbá, recebendo R$ 500,00 pelo serviço. Ele também foi preso e informado de seus direitos.

Durante a abordagem, foi constatado que o telefone celular de um dos suspeitos recebia diversas ligações de um contato registrado como "Pikachu", cuja chave PIX foi associada a um morador de Corumbá.

Ambos os veículos e os suspeitos foram apresentados à Delegacia de Polícia Civil de Anastácio. Apesar do uso de algemas para garantir a segurança dos envolvidos, nenhum deles sofreu lesões corporais.