PM desarticula esquema de trÃ¡fico de drogas em Aquidauana

Divulgação redes sociais GETAM

Uma operação da Polícia Militar resultou na prisão de dois indivíduos e na apreensão de grande quantidade de entorpecentes, armas de fogo e dinheiro na cidade de Aquidauana. A ação ocorreu na noite de ontem (19), por volta das 19h, quando uma equipe do Grupo Especial Tático de Ações Motorizadas realizava patrulhamento no bairro Serraria e abordou um suspeito em uma motocicleta Titan preta.

A abordagem inicial



Durante a ronda, os policiais visualizaram o motociclista, um jovem de 21 anos, que ao perceber a presença da viatura, tentou se livrar de um objeto jogando-o no chão. Diante da atitude suspeita, os agentes realizaram uma abordagem e encontraram uma pequena quantidade de maconha. O suspeito admitiu que guardava mais drogas em sua residência, localizada no bairro Nova Aquidauana.



Drogas e indícios de tráfico



Ao chegarem na casa do suspeito, os policiais localizaram maconha, cocaína, uma balança de precisão, rolos de papel filme para embalar os entorpecentes e uma faca usada para fracionamento da droga. O suspeito confessou que vendia os ilícitos por meio do WhatsApp e que recebia a mercadoria de um homem de 44 anos, morador da Vila Paraíso.



Prisão do fornecedor



As equipes da PM mantiveram vigilância na residência e, momentos depois, um Fiat Mobi vermelho se aproximou. O condutor, que já era alvo das investigações, desceu do veículo com um tablete de maconha nas mãos e foi imediatamente detido. Durante revista no carro, foram encontrados mais 1,8 kg de maconha, R$ 425 em espécie e um caderno com anotações sobre a venda dos entorpecentes.



Na sequência, os policiais foram até a casa do suspeito na Vila Paraíso, onde localizaram mais um tablete de maconha no armário da copa, 164 gramas de pasta base de cocaína escondidas debaixo do sofá, além de uma balança de precisão e outros materiais utilizados para o tráfico.



Apreensão de armas



Além das drogas, os policiais encontraram na residência um revólver calibre .38 municiado com seis cartuchos intactos, escondido no armário da cozinha, e uma espingarda calibre .28 também carregada. Para intensificar as buscas, a equipe do canil da PM foi acionada e localizou mais porções de entorpecentes dentro da casa.



Encaminhamento e flagrante



Durante o procedimento de prisão, um dos detidos alegou sentir dores no peito e foi levado ao pronto-socorro pela Força Tática, onde recebeu atendimento médico antes de ser liberado. Ele confessou ter usado cocaína pouco antes da abordagem e tomou um medicamento, cuja interação poderia ter causado efeitos adversos.



Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil e autuados por tráfico de drogas, posse ilegal de armas de fogo e associação criminosa. O delegado responsável pelo caso destacou que a investigação segue para identificar outros envolvidos no esquema de distribuição de drogas na região.

