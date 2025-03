PM desarticula esquema de trÃ¡fico e prende trÃªs mulheres no bairro SÃ£o Pedro

O 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) realizou, no sábado, 29, uma operação no bairro São Pedro, em Aquidauana, que resultou na prisão de três mulheres envolvidas com o tráfico de drogas. A ação foi desencadeada após denúncias anônimas indicarem um ponto de venda de entorpecentes e intensa movimentação de usuários na região.

A primeira abordagem ocorreu por volta das 14h30, quando a equipe da Força Tática flagrou duas mulheres, de 25 e 47 anos, tentando se desfazer de drogas ao perceberem a chegada da viatura. Durante a busca na residência apontada como ponto de tráfico, os policiais apreenderam 28 trouxinhas de substância análoga à pasta base de cocaína, além de três celulares e dinheiro em espécie. Ambas foram presas em flagrante e encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil.

Poucas horas depois, às 17h50, uma nova denúncia levou os policiais a uma conveniência, onde uma mulher agia de forma suspeita ao repassar objetos a outras pessoas. A equipe do 7º BPM identificou a suspeita e percebeu que ela caminhava de forma incomum, como se escondesse algo entre as pernas. Durante a abordagem, a mulher, de 27 anos, foi levada à delegacia, onde uma busca revelou três porções de pasta base de cocaína e dinheiro trocado. Ao ser interrogada, ela confessou que estava vendendo drogas.

As três mulheres foram presas e conduzidas à Delegacia de Polícia Civil, onde permanecerão à disposição da Justiça. O 7º BPM reforça a importância da colaboração da população no combate ao tráfico de drogas e destaca que as denúncias anônimas são essenciais para o sucesso das operações policiais.