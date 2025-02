PM desarticula rede de tráfico de drogas em Aquidauana

Divulgação/ PM

A Polícia Militar do 7º Batalhão desarticulou uma rede de tráfico de drogas em Aquidauana na noite de 6 de fevereiro de 2025. Durante patrulhamento ostensivo, os policiais abordaram um veículo suspeito que trafegava de forma errática pelas ruas da cidade. Na abordagem, a equipe encontrou 517 gramas de maconha com os ocupantes, que confessaram o crime e indicaram um ponto de distribuição de entorpecentes.



O trabalho minucioso da PM não parou por aí. Após interrogatório, um dos envolvidos revelou a localização de mais drogas em uma borracharia na cidade. Com o auxílio do Canil, a polícia localizou e apreendeu 10 tabletes de maconha, totalizando 6,2 kg da substância.



A operação exemplifica a competência e dedicação do 7º Batalhão no combate ao tráfico de drogas. Os envolvidos foram presos em flagrante e encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Veja o vídeo: