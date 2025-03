PM desmantela ponto de trÃ¡fico de drogas em Aquidauana

Divulgação/ PM

O 7° Batalhão de Polícia Militar realizou uma operação que resultou na prisão de uma mulher de 47 anos e na apreensão de drogas, armas e munições em Aquidauana. A ação aconteceu na noite de sexta-feira (21) durante a "Operação Força Total – 13ª Edição", que tem como objetivo intensificar o combate ao tráfico de entorpecentes e à violência.



O flagrante aconteceu no bairro Nova Aquidauana, onde a equipe policial identificou movimentações suspeitas em um estabelecimento comercial. Ao perceber a aproximação da viatura, a proprietária tentou esconder objetos sob o balcão, o que levantou ainda mais suspeitas. Durante a abordagem, os policiais encontraram porções de pasta base de cocaína, dinheiro e outros materiais ligados à atividade criminosa.



A busca minuciosa no local revelou mais substâncias ilícitas, uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro totalizando R$ 2.245,00, além de documentos e moedas. A operação se estendeu até a residência da suspeita, onde sua filha também foi encontrada. No local, os agentes apreenderam munições de calibre .38 e materiais utilizados no preparo das drogas.



A ação representa um avanço no combate ao tráfico na região, retirando um ponto de venda de circulação. A mulher foi encaminhada para a delegacia e permanece à disposição da Justiça.

