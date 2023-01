PM e Bombeiros salvam mulher de afogamento no Rio Aquidauana

Vítima foi salva por militares

Policiais militares da Força Tática e o Corpo de Bombeiros salvaram, na tarde de sexta-feira (27), uma mulher de 26 anos que estava se afogando no Rio Aquidauana. O Corpo de Bombeiros foi acionado e equipe da Polícia Militar também foi ao local ajudar no resgate.

Os militares chegaram até uma chácara às margens do rio e encontraram três barcos.

O dono da propriedade emprestou as embarcações para ajudar no resgate, mas como eles estavam cheios com água da chuva, foi necessário um trabalho intenso dos militares para esvazia-los.

Neste momento, um dos militares localizou a vítima descendo pelas água do rio e conseguiu agarrá-la pela blusa. No entanto, sem a necessidade do uso da embarcação.

A vítima foi retirada da água muito debilitada e recebeu os primeiros socorros no local.

Em seguida foi levada ao Pronto Socorro de Aquidauana. A PM de Anastácio auxiliou na ocorrência.