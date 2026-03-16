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PolÃ­cia

PM fecha ponto de venda de drogas em Aquidauana

As informaÃ§Ãµes sobre quantidade de drogas apreendidas, possÃ­veis detidos e local da ocorrÃªncia nÃ£o foram detalhadas

Da redaÃ§Ã£o

Publicado em 16/03/2026 Ã s 10:20

Atualizado em 16/03/2026 Ã s 11:21

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Ilustrativa - DivulgaÃ§Ã£o PolÃ­cia Militar

Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar desarticulou um ponto de venda de drogas em Aquidauana durante ação realizada no município.

De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência resultou na interrupção das atividades de comercialização de entorpecentes no local. Durante a ação, os policiais realizaram abordagens e procedimentos relacionados à investigação do caso.

As informações sobre quantidade de drogas apreendidas, possíveis detidos e local da ocorrência não foram detalhadas.

O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela continuidade das investigações.

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