PM fecha ponto de venda de drogas em Aquidauana

Ilustrativa - DivulgaÃ§Ã£o PolÃ­cia Militar

Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar desarticulou um ponto de venda de drogas em Aquidauana durante ação realizada no município.



De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência resultou na interrupção das atividades de comercialização de entorpecentes no local. Durante a ação, os policiais realizaram abordagens e procedimentos relacionados à investigação do caso.



As informações sobre quantidade de drogas apreendidas, possíveis detidos e local da ocorrência não foram detalhadas.



O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela continuidade das investigações.