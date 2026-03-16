PM fecha ponto de venda de drogas em Aquidauana

As informaÃ§Ãµes sobre quantidade de drogas apreendidas, possÃveis detidos e local da ocorrÃªncia nÃ£o foram detalhadas
Ilustrativa - DivulgaÃ§Ã£o PolÃcia Militar
Uma equipe da Força Tática da Polícia Militar desarticulou um ponto de venda de drogas em Aquidauana durante ação realizada no município.
De acordo com a Polícia Militar, a ocorrência resultou na interrupção das atividades de comercialização de entorpecentes no local. Durante a ação, os policiais realizaram abordagens e procedimentos relacionados à investigação do caso.
As informações sobre quantidade de drogas apreendidas, possíveis detidos e local da ocorrência não foram detalhadas.
O caso foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela continuidade das investigações.
Tempo
Mesmo com a previsÃ£o de tempo firme, o mÃªs de marÃ§o ainda faz parte do perÃodo chuvoso em Mato Grosso do Sul.
EXPECTATIVA
CerimÃ´nia comeÃ§a Ã s 19 horas (horÃ¡rio MS) deste domingo
COMEMORAÃ‡ÃƒO
O evento acontece na Comunidade SÃ£o JosÃ©, localizada no Assentamento Monjolinho, reunindo fiÃ©is e moradores em um momento de fÃ©, confraternizaÃ§Ã£o e celebraÃ§Ã£o.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS