Acessibilidade

05 de Setembro de 2026 • 18:54

Buscar

Últimas notícias
X
Ação do Getam

PM flagra condutor inabilitado e com moto sem retrovisores na Pantaneta

Abordagem ocorreu durante patrulhamento que vem sendo feito na região; veículo foi encaminhado para o pátio do Detran de Aquidauana

Redação O Pantaneiro

Publicado em 05/09/2026 às 13:52

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Flagrante foi feito pela equipe do Getam / Divulgação

Uma motocicleta sem retrovisores foi recolhida pela PM (Polícia Militar) durante patrulhamento realizado na Avenida Pantaneta, em Aquidauana, entre a noite de sexta-feira (04) e a madrugada deste sábado (05). Ainda conforme o registro, o condutor não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O patrulhamento vem sendo feito regularmente pela equipe do Getam (Grupamento Especializado Tático de Ações Motorizadas) e busca coibir irregularidades e manobras perigosas com motocicletas, como rachas, empinadas e zigue-zague.

Durante a abordagem, os policiais militares, inicialmente, alertaram o condutor sobre a falta de retrovisores, que são equipamentos de uso obrigatório e indispensáveis à segurança. No entanto, a equipe acabou verificando que ele não tinha CNH e, além disso, o veículo estava com a documentação vencida.

PM flagra condutor inabilitado e com moto sem retrovisores na Pantaneta2

A equipe relatou, ainda, que a motocicleta aparentava estar com descarga livre.

Diante das irregularidades constatadas, a PM adotou as medidas administrativas cabíveis. O veículo foi encaminhado ao pátio do Detran (Departamento de Trânsito) de Aquidauana.

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Cultura e lazer

Feirinha de Camisão traz música e gastronomia nesta sexta

Há 82 anos

Formatura no 9º BE Cmb relembra primeira ação da FEB na guerra

Ação do Getam

Denúncia leva PM a prender dois jovens por tráfico em Aquidauana

Abordagem ocorreu após equipe receber informação sobre venda de entorpecentes em um estabelecimento comercial; policiais apreenderam maconha, pasta base de cocaína e dinheiro

Susto

Motociclista atinge lixeira ao tentar desviar de gato em Aquidauana

Publicidade

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana fecha semana com 22 vagas de emprego

ÚLTIMAS

Loterias

Mega-Sena paga R$ 36 mil para aposta em Nioaque; Aquidauana faz duas quadras

Faixa principal da loteria voltou a acumular; veja números sorteados

Meteorologia

Sexta amanhece com céu claro e terá calor intenso em Aquidauana

Temperaturas devem alcançar os 35°C, segundo o Climatempo; previsão não indica chuva

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Alirio Vilassanti Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo