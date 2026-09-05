PM flagra condutor inabilitado e com moto sem retrovisores na Pantaneta

Flagrante foi feito pela equipe do Getam / Divulgação

Uma motocicleta sem retrovisores foi recolhida pela PM (Polícia Militar) durante patrulhamento realizado na Avenida Pantaneta, em Aquidauana, entre a noite de sexta-feira (04) e a madrugada deste sábado (05). Ainda conforme o registro, o condutor não tinha CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

O patrulhamento vem sendo feito regularmente pela equipe do Getam (Grupamento Especializado Tático de Ações Motorizadas) e busca coibir irregularidades e manobras perigosas com motocicletas, como rachas, empinadas e zigue-zague.

Durante a abordagem, os policiais militares, inicialmente, alertaram o condutor sobre a falta de retrovisores, que são equipamentos de uso obrigatório e indispensáveis à segurança. No entanto, a equipe acabou verificando que ele não tinha CNH e, além disso, o veículo estava com a documentação vencida.

A equipe relatou, ainda, que a motocicleta aparentava estar com descarga livre.

Diante das irregularidades constatadas, a PM adotou as medidas administrativas cabíveis. O veículo foi encaminhado ao pátio do Detran (Departamento de Trânsito) de Aquidauana.