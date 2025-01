PM flagra mulher com drogas durante abordagem no Jardim Aeroporto

Divulgação/ PM

Na noite de sexta-feira (3), a Polícia Militar realizou uma ação que resultou na apreensão de drogas e na prisão de uma mulher suspeita de tráfico no bairro Jardim Aeroporto II. A operação ocorreu após diversas denúncias sobre um ponto de venda de entorpecentes conhecido na região como "boca da Fran".



Durante o patrulhamento, a equipe de Força Tática avistou uma mulher caminhando pela Rua São Paulo que, ao perceber a presença da viatura, tentou descartar uma sacola jogando-a atrás de uma árvore. Ao ser abordada, os policiais encontraram na sacola duas porções de maconha, totalizando 148,7 gramas.



A suspeita, de 27 anos, admitiu que a droga era para venda e informou que estava a caminho de entregar o material por um valor previamente combinado. Ela também confirmou que não havia mais entorpecentes em sua residência e autorizou a busca no local. Na casa, os policiais encontraram uma folha de caderno com anotações que aparentavam ser relacionadas ao comércio de drogas.



A mulher, que já possui passagens por tráfico e usa tornozeleira eletrônica, foi conduzida à delegacia de polícia para as providências cabíveis. A ação demonstra o trabalho contínuo da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas e na proteção da comunidade.