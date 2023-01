Rapaz de 19 anos é preso com pasta base de cocaína em praça de Aquidauana

Delegacia de Aquidauana / Arquivo

Um rapaz de 19 anos foi encaminhado à delegacia, na última quinta-feira (12), após ser flagrado com drogas na Vila 40, em Aquidauana. Um adolescente de 15 anos estava com ele no momento da abordagem.

Conforme informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar viu os dois sentados em um banco da praça e com uma substância aparentando ser de maconha.

Diante da suspeita, foi realizada a abordagem e a busca pessoal nos indivíduos. Com o rapaz foi encontrado a pasta base de cocaína.

Diante dos fatos, ele foi encaminhado até a delegacia. Já o adolescente foi liberado, já que não estava com drogas.