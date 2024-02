PM inaugura base tática e canil em Aquidauana

Divulgação

A Polícia Militar inaugurou na manhã de quarta-feira (31), os prédios da base da Força Táctica e Canil Setorial do 7º Batalhão da Polícia Militar no Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana.



Conforme divulgado pela PM, a obra começou em 2022 com os recursos de um convênio com a Câmara Municipal e Prefeitura de Aquidauana.



Base da Força Tática foi inaugurada - Foto: Rafael Barbosa



O prédio foi levantado no mesmo local da antiga Rotai (Rondas Ostensivas Táticas do Interior), que foi criada em 2000 como uma alternativa tática operacional eficaz no combate à criminalidade que aumentava em Aquidauana e região.



Participaram da solenidade de inauguração o comandante-geral da PM, coronel Renato dos Anjos Garnes, comandante do CPA-3, coronel Anderson Rezende Diniz, Novo comandante do 7º BPM Tenente Coronel Carlos Magno e Tenente Coronel Guilherme Dantas Lopes.



Veja o vídeo: